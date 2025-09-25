https://1prime.ru/20250925/sovkombank-862762790.html

В Совкомбанке рассказали, зачем создали собственную экосистему

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк рассматривает собственную экосистему как единое цифровое пространство, созданное для максимизации ценности и минимизации усилий для клиента. Об этом заявил заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Михаил Автухов.В ходе выступления в рамках XXII Международного банковского форума он пояснил, что, сознательно концентрируя ключевые финансовые продукты на своей платформе, банк гарантирует клиентам безопасность, прозрачность и специальные условия. При этом Совкомбанк поддерживает принцип свободы выбора страховщика для заемщиков и открыт к интеграции сторонних компаний при условии сохранения высоких стандартов защиты."Мы комфортно относимся к конкуренции и не видим в ней противодействия. Это соответствует нашей философии выстраивания долгосрочных партнерских отношений с клиентом, основа которых — создание реальной ценности", — отметил Автухов.По его словам, задача банка заключается в обеспечении важных гарантий для заемщиков через такой открытый доступ, что и формирует эту клиентскую ценность.

