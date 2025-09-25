https://1prime.ru/20250925/spg-862778840.html

Экспорт российского СПГ к 2050 году может вырасти вдвое

2025-09-25T18:51+0300

2025-09-25T18:51+0300

2025-09-25T18:51+0300

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может увеличиться почти вдвое на фоне ослабления влияния международных санкций - до 58 миллионов тонн, следует из ежегодного энергетического прогноза компании BP: BP Energy Outlook. "Экспорт российского СПГ по-прежнему ограничен международными санкциями в течение первой части прогноза. Однако, поскольку влияние международных санкций, согласно настоящему прогнозу, снижается, продолжающийся рост мирового спроса на СПГ позволяет российскому экспорту расширяться, охватывая около 80 миллиардов кубометров (58 миллионов тонн - ред.) к 2050 году, по сравнению с 45 миллиардами кубометров (32,6 миллиона тонн - ред.) в 2023 году", - говорится в сообщении. Ожидается, что к 2035 году мировой экспорт сжиженного газа вырастет более чем на 65%. Большую часть этого спроса покроют США и страны Ближнего Востока. На их долю к этому периоду придется более 50% экспорта СПГ. Устойчивый рост спроса на СПГ в прогнозе связывается с увеличением потребления газа в развивающихся странах Азии. Также BP считает, что торговля сжиженным природным газом будет быстро расти в течение этого десятилетия, но ее перспективы после 2030 года зависят от темпов энергоперехода. Энергостратегия России предполагает, что производство СПГ к 2050 году может вырасти до 175 миллионов тонн в год, а экспорт СПГ в целевом сценарии увеличится до 241 миллиарда кубометров (174,7 миллиона тонн - ред.), это впятеро больше показателей 2024 года. Экспорт сжиженного природного газа по итогам 2024 года вырос до 47,2 миллиарда кубометров (34,2 миллиона тонн - ред.), сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. В 2023 году Россия поставила за рубеж 45,4 миллиарда кубометров (33,1 миллиона тонн - ред.).

