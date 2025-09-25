Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт российского СПГ к 2050 году может вырасти вдвое - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/spg-862778840.html
Экспорт российского СПГ к 2050 году может вырасти вдвое
Экспорт российского СПГ к 2050 году может вырасти вдвое - 25.09.2025, ПРАЙМ
Экспорт российского СПГ к 2050 году может вырасти вдвое
Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может увеличиться почти вдвое на фоне ослабления влияния международных санкций - до 58... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T18:51+0300
2025-09-25T18:51+0300
газ
сша
ближний восток
азия
александр новак
bp
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может увеличиться почти вдвое на фоне ослабления влияния международных санкций - до 58 миллионов тонн, следует из ежегодного энергетического прогноза компании BP: BP Energy Outlook. "Экспорт российского СПГ по-прежнему ограничен международными санкциями в течение первой части прогноза. Однако, поскольку влияние международных санкций, согласно настоящему прогнозу, снижается, продолжающийся рост мирового спроса на СПГ позволяет российскому экспорту расширяться, охватывая около 80 миллиардов кубометров (58 миллионов тонн - ред.) к 2050 году, по сравнению с 45 миллиардами кубометров (32,6 миллиона тонн - ред.) в 2023 году", - говорится в сообщении. Ожидается, что к 2035 году мировой экспорт сжиженного газа вырастет более чем на 65%. Большую часть этого спроса покроют США и страны Ближнего Востока. На их долю к этому периоду придется более 50% экспорта СПГ. Устойчивый рост спроса на СПГ в прогнозе связывается с увеличением потребления газа в развивающихся странах Азии. Также BP считает, что торговля сжиженным природным газом будет быстро расти в течение этого десятилетия, но ее перспективы после 2030 года зависят от темпов энергоперехода. Энергостратегия России предполагает, что производство СПГ к 2050 году может вырасти до 175 миллионов тонн в год, а экспорт СПГ в целевом сценарии увеличится до 241 миллиарда кубометров (174,7 миллиона тонн - ред.), это впятеро больше показателей 2024 года. Экспорт сжиженного природного газа по итогам 2024 года вырос до 47,2 миллиарда кубометров (34,2 миллиона тонн - ред.), сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. В 2023 году Россия поставила за рубеж 45,4 миллиарда кубометров (33,1 миллиона тонн - ред.).
https://1prime.ru/20250924/ssha-862742219.html
сша
ближний восток
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2f280eaebdb5006748bde429226264e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, ближний восток, азия, александр новак, bp
Газ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, Александр Новак, BP
18:51 25.09.2025
 
Экспорт российского СПГ к 2050 году может вырасти вдвое

Россия может нарастить экспорт СПГ к 2050 году почти вдвое, до 58 млн тонн

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может увеличиться почти вдвое на фоне ослабления влияния международных санкций - до 58 миллионов тонн, следует из ежегодного энергетического прогноза компании BP: BP Energy Outlook.
"Экспорт российского СПГ по-прежнему ограничен международными санкциями в течение первой части прогноза. Однако, поскольку влияние международных санкций, согласно настоящему прогнозу, снижается, продолжающийся рост мирового спроса на СПГ позволяет российскому экспорту расширяться, охватывая около 80 миллиардов кубометров (58 миллионов тонн - ред.) к 2050 году, по сравнению с 45 миллиардами кубометров (32,6 миллиона тонн - ред.) в 2023 году", - говорится в сообщении.
Ожидается, что к 2035 году мировой экспорт сжиженного газа вырастет более чем на 65%. Большую часть этого спроса покроют США и страны Ближнего Востока. На их долю к этому периоду придется более 50% экспорта СПГ.
Устойчивый рост спроса на СПГ в прогнозе связывается с увеличением потребления газа в развивающихся странах Азии.
Также BP считает, что торговля сжиженным природным газом будет быстро расти в течение этого десятилетия, но ее перспективы после 2030 года зависят от темпов энергоперехода.
Энергостратегия России предполагает, что производство СПГ к 2050 году может вырасти до 175 миллионов тонн в год, а экспорт СПГ в целевом сценарии увеличится до 241 миллиарда кубометров (174,7 миллиона тонн - ред.), это впятеро больше показателей 2024 года.
Экспорт сжиженного природного газа по итогам 2024 года вырос до 47,2 миллиарда кубометров (34,2 миллиона тонн - ред.), сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. В 2023 году Россия поставила за рубеж 45,4 миллиарда кубометров (33,1 миллиона тонн - ред.).
Флаги США
США ведут диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил Райт
Вчера, 22:17
 
ГазСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКАЗИЯАлександр НовакBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала