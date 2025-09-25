Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США ведут переговоры с G7 и ЕС о мерах против ценового демпинга - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250925/ssha-862749748.html
СМИ: США ведут переговоры с G7 и ЕС о мерах против ценового демпинга
СМИ: США ведут переговоры с G7 и ЕС о мерах против ценового демпинга - 25.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: США ведут переговоры с G7 и ЕС о мерах против ценового демпинга
США ведут переговоры со странами "Большой семерки" (G7) и ЕС о широких торговых мерах для предотвращения ценового демпинга на рынке редкоземельных металлов,... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T03:35+0300
2025-09-25T03:35+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
германия
дональд трамп
south china morning post
ес
apple
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862749748.jpg?1758760544
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. США ведут переговоры со странами "Большой семерки" (G7) и ЕС о широких торговых мерах для предотвращения ценового демпинга на рынке редкоземельных металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации президента Дональда Трампа. По информации источника агентства, обсуждающиеся шаги включают пошлины, ценовой минимум и другие меры. Гонконгская газета South China Morning Post ранее писала, что Китай является крупнейшим производителем постоянных магнитов из редкоземельных металлов. Они являются важными компонентами электромобилей, ветряных турбин, смартфонов, самолетов и космических аппаратов. Согласно отчету аналитической компании Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных металлов и располагает более 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных металлов. South China Morning Post пишет, что западные страны обеспокоены доминированием Китая в этой отрасли и стараются диверсифицировать поставки. Так, в августе власти Германии опубликовали план по получению не менее 30% постоянных магнитов для ветряков от альтернативных поставщиков к 2030 году, а к 2035 - не менее 50%. На данный момент 90% магнитов поставляет Китай. А компания Apple подписала контракт на 500 миллионов долларов на поставку постоянных магнитов и создание перерабатывающего завода с MP Materials, владельцем редкоземельного рудника Mountain Pass в Калифорнии.
китай
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, германия, дональд трамп, south china morning post, ес, apple
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, South China Morning Post, ЕС, Apple
03:35 25.09.2025
 
СМИ: США ведут переговоры с G7 и ЕС о мерах против ценового демпинга

Reuters: США ведут переговоры с G7 и ЕС о мерах против ценового демпинга

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. США ведут переговоры со странами "Большой семерки" (G7) и ЕС о широких торговых мерах для предотвращения ценового демпинга на рынке редкоземельных металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации президента Дональда Трампа.
По информации источника агентства, обсуждающиеся шаги включают пошлины, ценовой минимум и другие меры.
Гонконгская газета South China Morning Post ранее писала, что Китай является крупнейшим производителем постоянных магнитов из редкоземельных металлов. Они являются важными компонентами электромобилей, ветряных турбин, смартфонов, самолетов и космических аппаратов. Согласно отчету аналитической компании Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных металлов и располагает более 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных металлов.
South China Morning Post пишет, что западные страны обеспокоены доминированием Китая в этой отрасли и стараются диверсифицировать поставки. Так, в августе власти Германии опубликовали план по получению не менее 30% постоянных магнитов для ветряков от альтернативных поставщиков к 2030 году, а к 2035 - не менее 50%. На данный момент 90% магнитов поставляет Китай. А компания Apple подписала контракт на 500 миллионов долларов на поставку постоянных магнитов и создание перерабатывающего завода с MP Materials, владельцем редкоземельного рудника Mountain Pass в Калифорнии.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАГЕРМАНИЯДональд ТрампSouth China Morning PostЕСApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала