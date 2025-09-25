Фондовые индексы США снижаются в четверг

https://1prime.ru/20250925/ssha-862776296.html
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг снижаются, участники рынка оценивают статистические данные и "перетягивают канат", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,11%, до 46 069,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,48%, до 22 388,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%, до 6 610,41 пункта. "Каждый день на рынке напоминает перетягивание каната", - приводит агентство Блумберг мнение портфельного менеджера Gabelli Funds Джастина Бергнера (Justin Bergner). "С одной стороны, есть положительные данные об искусственном интеллекте, а с другой стороны, беспокойство по поводу инфляции и рабочих мест", - добавил аналитик. Квартальный ВВП США, согласно окончательным данным, вырос на 3,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны лишь на 3%, промежуточная - на 3,3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 20 сентября неожиданно снизилось - на 14 тысяч, до 218 тысяч. Показатель теперь находится на минимуме с июля. Помимо этого, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе сократилось меньше ожиданий - на 0,2% по сравнению с показателем июля, до 4 миллионов.
