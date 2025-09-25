Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые крупные суммы по микрозаймам в России - 25.09.2025, ПРАЙМ
Названы самые крупные суммы по микрозаймам в России
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Самые крупные суммы по микрозаймам в России запрашивают финансисты, маркетологи и медики, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Самые крупные суммы по займам запрашивают финансисты (в среднем - 20,8 тысяч рублей), маркетологи (20,2 тысяч рублей), медики (20,1 тысяч рублей) и строители (19,7 тысяч рублей)", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы более 500 тысяч заявок на займы в сентябре 2025 года. Отмечается, что чаще всего запрашивают займы в микрофинансовых организациях продавцы - на представителей этой профессии приходится 15,1% от общего числа заявок. За ними следуют самозанятые (14,4%) и работники тяжелой промышленности (8,1%). Также в первой пятерке оказались работники общепита (7,2%) и строители (6,3%). "Меньше всего среди обращающихся за займами работников сферы туризма (0,9%), финансистов (1,7%), представителей силовых ведомств (2,3%), маркетологов (2,3%) и чиновников (2,7%)", - уточняют аналитики. А вот наиболее скромные суммы требуются студентам (17,2 тысячи рублей), водителям (18,2 тысячи рублей), а также работникам общепита и тяжелой промышленности (по 18,3 тысячи рублей), говорится в исследовании. Аналитики также отмечают, что за последний год сильнее всего запросы выросли у ИТ-специалистов (+14% к запрашиваемой сумме), а также у финансистов, маркетологов, медиков и самозанятых (по 10%). "Более крупные займы чаще всего запрашивают новые клиенты, которые обращаются в МФО после отказа в банке. Среди таких заемщиков немало представителей интеллектуальных профессий. Они привыкли к высоким суммам, характерным для банковских кредитов, поэтому в МФО стремятся получить максимально возможный лимит", - отмечают аналитики. Также, по их словам, в большинстве случаев такие клиенты характеризуются высокой ответственностью и финансовой дисциплиной, благодаря чему кредиторы готовы одобрить им лимиты, близкие к запрашиваемым.
06:30 25.09.2025
 
Названы самые крупные суммы по микрозаймам в России

«Займер»: самые крупные суммы по займам в России запрашивают финансисты

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Самые крупные суммы по микрозаймам в России запрашивают финансисты, маркетологи и медики, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Самые крупные суммы по займам запрашивают финансисты (в среднем - 20,8 тысяч рублей), маркетологи (20,2 тысяч рублей), медики (20,1 тысяч рублей) и строители (19,7 тысяч рублей)", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы более 500 тысяч заявок на займы в сентябре 2025 года.
Отмечается, что чаще всего запрашивают займы в микрофинансовых организациях продавцы - на представителей этой профессии приходится 15,1% от общего числа заявок. За ними следуют самозанятые (14,4%) и работники тяжелой промышленности (8,1%). Также в первой пятерке оказались работники общепита (7,2%) и строители (6,3%).
"Меньше всего среди обращающихся за займами работников сферы туризма (0,9%), финансистов (1,7%), представителей силовых ведомств (2,3%), маркетологов (2,3%) и чиновников (2,7%)", - уточняют аналитики.
А вот наиболее скромные суммы требуются студентам (17,2 тысячи рублей), водителям (18,2 тысячи рублей), а также работникам общепита и тяжелой промышленности (по 18,3 тысячи рублей), говорится в исследовании.
Аналитики также отмечают, что за последний год сильнее всего запросы выросли у ИТ-специалистов (+14% к запрашиваемой сумме), а также у финансистов, маркетологов, медиков и самозанятых (по 10%).
"Более крупные займы чаще всего запрашивают новые клиенты, которые обращаются в МФО после отказа в банке. Среди таких заемщиков немало представителей интеллектуальных профессий. Они привыкли к высоким суммам, характерным для банковских кредитов, поэтому в МФО стремятся получить максимально возможный лимит", - отмечают аналитики.
Также, по их словам, в большинстве случаев такие клиенты характеризуются высокой ответственностью и финансовой дисциплиной, благодаря чему кредиторы готовы одобрить им лимиты, близкие к запрашиваемым.
 
