СМИ: Oracle, Silver Lake и MGX могут получить по 15% от TikTok

СМИ: Oracle, Silver Lake и MGX могут получить по 15% от TikTok

2025-09-25T23:53+0300

технологии

бизнес

китай

сша

оаэ

дональд трамп

си цзиньпин

tiktok

oracle

bytedance

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Американские корпорация Oracle и инвестиционная компания Silver Lake, а также государственная инвестиционная компания ОАЭ MGX ведут переговоры о приобретении долей в американском подразделении соцсети TikTok, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с информацией. По данным агентства, представители компаний могут получить по 15% акций подразделения соцсети и места в совете директоров. Один из неназванных источников добавил агентству, что администрация президента США Дональда Трампа недавно посоветовала MGX присоединиться к коалиции собственников соцсети в Соединенных Штатах. "Oracle, Silver Lake и MGX получат примерно по 15% акций в новом TikTok US, а инвесторы могут получить по одному месту в совете директоров", - отмечает Блумберг со ссылкой на источники. Источники добавили, что переговоры пока продолжаются, а размер доли инвесторов в TikTok в США может еще поменяться. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам. Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. ByteDance поблагодарила председателя лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.

китай

сша

оаэ

2025

технологии, бизнес, китай, сша, оаэ, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok, oracle, bytedance