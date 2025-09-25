СМИ: Oracle, Silver Lake и MGX могут получить по 15% от TikTok
Bloomberg: Oracle, Silver Lake и MGX ведут переговоры о приобретении долей в TikTok
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Американские корпорация Oracle и инвестиционная компания Silver Lake, а также государственная инвестиционная компания ОАЭ MGX ведут переговоры о приобретении долей в американском подразделении соцсети TikTok, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с информацией.
По данным агентства, представители компаний могут получить по 15% акций подразделения соцсети и места в совете директоров. Один из неназванных источников добавил агентству, что администрация президента США Дональда Трампа недавно посоветовала MGX присоединиться к коалиции собственников соцсети в Соединенных Штатах.
"Oracle, Silver Lake и MGX получат примерно по 15% акций в новом TikTok US, а инвесторы могут получить по одному месту в совете директоров", - отмечает Блумберг со ссылкой на источники.
Источники добавили, что переговоры пока продолжаются, а размер доли инвесторов в TikTok в США может еще поменяться.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что соглашение по TikTok будет подписано уже на этой неделе, после чего платформа перейдет преимущественно к американским инвесторам.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
ByteDance поблагодарила председателя лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.