Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать топливо впрок - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/toplivo-862783423.html
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать топливо впрок
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать топливо впрок - 25.09.2025, ПРАЙМ
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать топливо впрок
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, так как ситуация контролируемая. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T20:51+0300
2025-09-25T20:51+0300
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862781487_0:0:3429:1929_1920x0_80_0_0_73e97caf5ed0d80da2a1006193816ded.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, так как ситуация контролируемая. В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, при этом проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Призываю всех севастопольцев, дополнительный ажиотаж приводит к тому, что топливо заканчивается быстрее, чем по расчету оно поступает. Запасать впрок смысла нет никакого в настоящее время", - сказал губернатор города в эфире севастопольского телеканала СТВ. К примеру, по словам Развожаева, только в среду в городе был куплен трехдневный запас бензина АИ-95 на всех заправках. "Этого (закупать топливо - ред.) делать не нужно. Такого, что завтра 95-й бензин, дизельное топливо и какой-то другой вид пропадет совершенно из заправок, и его не будет определенное время, не будет. Ситуация в настоящий момент абсолютно контролируемая", - заключил губернатор Севастополя.
https://1prime.ru/20250925/benzin-862769431.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862781487_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f7860ec65bfe65ee736da0aaa08d835.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
20:51 25.09.2025
 
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать топливо впрок

Развожаев призвал жителей Севастополя не закупать топливо впрок из-за ажиотажа

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, так как ситуация контролируемая.
В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, при этом проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем.
"Призываю всех севастопольцев, дополнительный ажиотаж приводит к тому, что топливо заканчивается быстрее, чем по расчету оно поступает. Запасать впрок смысла нет никакого в настоящее время", - сказал губернатор города в эфире севастопольского телеканала СТВ.
К примеру, по словам Развожаева, только в среду в городе был куплен трехдневный запас бензина АИ-95 на всех заправках.
"Этого (закупать топливо - ред.) делать не нужно. Такого, что завтра 95-й бензин, дизельное топливо и какой-то другой вид пропадет совершенно из заправок, и его не будет определенное время, не будет. Ситуация в настоящий момент абсолютно контролируемая", - заключил губернатор Севастополя.
Работа АЗС в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Бензин Аи-92 снова обновил рекорд на российской бирже в четверг
15:51
 
СЕВАСТОПОЛЬМихаил Развожаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала