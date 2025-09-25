https://1prime.ru/20250925/toplivo-862783423.html
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать топливо впрок
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, так как ситуация контролируемая. В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, при этом проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Призываю всех севастопольцев, дополнительный ажиотаж приводит к тому, что топливо заканчивается быстрее, чем по расчету оно поступает. Запасать впрок смысла нет никакого в настоящее время", - сказал губернатор города в эфире севастопольского телеканала СТВ. К примеру, по словам Развожаева, только в среду в городе был куплен трехдневный запас бензина АИ-95 на всех заправках. "Этого (закупать топливо - ред.) делать не нужно. Такого, что завтра 95-й бензин, дизельное топливо и какой-то другой вид пропадет совершенно из заправок, и его не будет определенное время, не будет. Ситуация в настоящий момент абсолютно контролируемая", - заключил губернатор Севастополя.
