Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать топливо впрок

Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать топливо впрок

2025-09-25T20:51+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, так как ситуация контролируемая. В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, при этом проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Призываю всех севастопольцев, дополнительный ажиотаж приводит к тому, что топливо заканчивается быстрее, чем по расчету оно поступает. Запасать впрок смысла нет никакого в настоящее время", - сказал губернатор города в эфире севастопольского телеканала СТВ. К примеру, по словам Развожаева, только в среду в городе был куплен трехдневный запас бензина АИ-95 на всех заправках. "Этого (закупать топливо - ред.) делать не нужно. Такого, что завтра 95-й бензин, дизельное топливо и какой-то другой вид пропадет совершенно из заправок, и его не будет определенное время, не будет. Ситуация в настоящий момент абсолютно контролируемая", - заключил губернатор Севастополя.

