https://1prime.ru/20250925/tramp-862750119.html
Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев
Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев - 25.09.2025, ПРАЙМ
Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев
Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что президент США Дональд Трамп ввел в заблуждение украинцев, утверждая, что они могут не только... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T05:04+0300
2025-09-25T05:04+0300
2025-09-25T05:04+0300
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c3a3c9552ae8c62fcd2238407c11b2bd.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что президент США Дональд Трамп ввел в заблуждение украинцев, утверждая, что они могут не только восстановить контроль над потерянными территориями, но и пойти дальше.“Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?” — написал он.Во вторник президент США после переговоров с Владимиром Зеленским выразил убеждение, что с поддержкой Европейского союза и финансовой помощью от НАТО Киев может вернуть все утраченные территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока нет прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного подхода к разрешению украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250924/tramp-862724910.html
https://1prime.ru/20250924/tramp-862688245.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e6df8725ee91177b90b905ddf395019c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев
Чей Боуз сказал, что Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории