Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев - 25.09.2025
Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что президент США Дональд Трамп ввел в заблуждение украинцев, утверждая, что они могут не только восстановить контроль над потерянными территориями, но и пойти дальше.“Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?” — написал он.Во вторник президент США после переговоров с Владимиром Зеленским выразил убеждение, что с поддержкой Европейского союза и финансовой помощью от НАТО Киев может вернуть все утраченные территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока нет прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного подхода к разрешению украинского конфликта.
05:04 25.09.2025
 
Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев

Чей Боуз сказал, что Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что президент США Дональд Трамп ввел в заблуждение украинцев, утверждая, что они могут не только восстановить контроль над потерянными территориями, но и пойти дальше.
“Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?” — написал он.
Во вторник президент США после переговоров с Владимиром Зеленским выразил убеждение, что с поддержкой Европейского союза и финансовой помощью от НАТО Киев может вернуть все утраченные территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока нет прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного подхода к разрешению украинского конфликта.
