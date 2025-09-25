https://1prime.ru/20250925/tramp-862750119.html

Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев

Журналист рассказал, как Трамп обманул украинцев

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что президент США Дональд Трамп ввел в заблуждение украинцев, утверждая, что они могут не только восстановить контроль над потерянными территориями, но и пойти дальше.“Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?” — написал он.Во вторник президент США после переговоров с Владимиром Зеленским выразил убеждение, что с поддержкой Европейского союза и финансовой помощью от НАТО Киев может вернуть все утраченные территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока нет прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного подхода к разрешению украинского конфликта.

