На Западе рассказали, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине - 25.09.2025
На Западе рассказали, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
2025-09-25T14:04+0300
2025-09-25T14:04+0300
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сша
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа об Украине стало ужасным сигналом для Владимира Зеленского, пишет The Spectator. "На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий. Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в заявлении Трампа — это кристально ясное послание о том, что теперь он считает конфликт на Украине ответственностью Европы", — говорится в публикации.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
украина
сша
украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша
УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
14:04 25.09.2025
 
На Западе рассказали, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа об Украине стало ужасным сигналом для Владимира Зеленского, пишет The Spectator.

"На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий. Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в заявлении Трампа — это кристально ясное послание о том, что теперь он считает конфликт на Украине ответственностью Европы", — говорится в публикации.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
УКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
Заголовок открываемого материала