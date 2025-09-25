На Западе рассказали, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
Spectator: заявление Трампа об Украине стало ужасной новостью для Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа об Украине стало ужасным сигналом для Владимира Зеленского, пишет The Spectator.
"На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий. Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в заявлении Трампа — это кристально ясное послание о том, что теперь он считает конфликт на Украине ответственностью Европы", — говорится в публикации.
"На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий. Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в заявлении Трампа — это кристально ясное послание о том, что теперь он считает конфликт на Украине ответственностью Европы", — говорится в публикации.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.