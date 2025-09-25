https://1prime.ru/20250925/tramp-862765944.html

СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В Европе боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева, пишет Financial Times. "Европейские чиновники опасаются, что последняя риторика Дональда Трампа по Украине направлена на то, чтобы поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев потерпит поражение в войне или исчерпает денежные средства", — говорится в публикации.По словам источников газеты, лидеры в ЕС пришли к мнению, что Трамп более не является "надежным союзником".Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

