Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/tramp-862765944.html
СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского - 25.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
В Европе боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева, пишет Financial Times. "Европейские чиновники опасаются, что... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:07+0300
2025-09-25T14:07+0300
украина
дональд трамп
сша
киев
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В Европе боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева, пишет Financial Times. "Европейские чиновники опасаются, что последняя риторика Дональда Трампа по Украине направлена на то, чтобы поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев потерпит поражение в войне или исчерпает денежные средства", — говорится в публикации.По словам источников газеты, лидеры в ЕС пришли к мнению, что Трамп более не является "надежным союзником".Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
https://1prime.ru/20250925/tramp-862765824.html
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862717653.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_164:0:2769:1954_1920x0_80_0_0_8f1f2e65fca521faaa1dbd6bd621c7d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дональд трамп, сша, киев, ес
УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Киев, ЕС
14:07 25.09.2025
 
СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского

FT: в ЕС опасаются, что Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский и Трамп
Зеленский и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Зеленский и Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В Европе боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева, пишет Financial Times.

"Европейские чиновники опасаются, что последняя риторика Дональда Трампа по Украине направлена на то, чтобы поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев потерпит поражение в войне или исчерпает денежные средства", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
На Западе рассказали, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
14:04
По словам источников газеты, лидеры в ЕС пришли к мнению, что Трамп более не является "надежным союзником".

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Экс-депутат Рады рассказал, как на Украине могут избавиться от Зеленского
Вчера, 15:15
 
УКРАИНАДональд ТрампСШАКиевЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала