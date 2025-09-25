Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высказались о плане Трампа по Украине - 25.09.2025, ПРАЙМ
На Западе высказались о плане Трампа по Украине
На Западе высказались о плане Трампа по Украине
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп переложит ответственность за конфликт на Украине на ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."США уйдут из Украины и передадут ведение войны чужими руками европейцам. Проблема для последних заключается в том, что основной причиной эскалации войны чужими руками стало желание удержать США на континенте", — говорится в публикации.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
16:19 25.09.2025
 
На Западе высказались о плане Трампа по Украине

Дизен: Трамп переложит на ЕС ответственность за конфликт на Украине

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп переложит ответственность за конфликт на Украине на ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"США уйдут из Украины и передадут ведение войны чужими руками европейцам. Проблема для последних заключается в том, что основной причиной эскалации войны чужими руками стало желание удержать США на континенте", — говорится в публикации.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Премьер Польши набросился на Трампа из-за слов об Украине
15:42
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Зеленский и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
14:07
 
УКРАИНАДональд ТрампЕСНАТО
 
 
