https://1prime.ru/20250925/tramp-862770705.html

На Западе высказались о плане Трампа по Украине

На Западе высказались о плане Трампа по Украине - 25.09.2025, ПРАЙМ

На Западе высказались о плане Трампа по Украине

США уйдут из Украины и передадут ведение войны чужими руками европейцам. Проблема для последних заключается в том, что основной причиной эскалации войны чужими... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T16:19+0300

2025-09-25T16:19+0300

2025-09-25T16:19+0300

украина

дональд трамп

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп переложит ответственность за конфликт на Украине на ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."США уйдут из Украины и передадут ведение войны чужими руками европейцам. Проблема для последних заключается в том, что основной причиной эскалации войны чужими руками стало желание удержать США на континенте", — говорится в публикации.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

https://1prime.ru/20250925/tusk-862769183.html

https://1prime.ru/20250925/tramp-862765944.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, дональд трамп, ес, нато