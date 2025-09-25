https://1prime.ru/20250925/tramp-862779774.html

Трамп заявил, что для России настало время завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине. | 25.09.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине. "Думаю, (для РФ - ред.) настало время остановиться (в конфликте на Украине - ред.)", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

