Трамп заявил, что готов отменить санкции против Турции
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "немедленно" отменить санкции против Турции, если его предстоящая встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме завершится успешно. "Это может произойти очень скоро: если у нас будет хорошая встреча, то почти сразу", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности снятия ограничений.
