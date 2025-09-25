На Западе раскрыли, что ждет ЕС после встречи Трампа и Зеленского
Advance: Трамп перекладывает ответственность за поддержку Киева на ЕС
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посредством своего заявления о якобы шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за помощь Украине на Европейский союз, пишет хорватское издание Advance.
"Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам Дональд Трамп: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что подход Дональда Трампа к политике в чем-то схож с бизнес-стратегиями: он часто делает громкие заявления, чтобы оценить реакцию, затем повышает ставки и пытается перенести ответственность на других.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО якобы способна завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
