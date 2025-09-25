Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что ждет ЕС после встречи Трампа и Зеленского - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/tramp-862789547.html
На Западе раскрыли, что ждет ЕС после встречи Трампа и Зеленского
На Западе раскрыли, что ждет ЕС после встречи Трампа и Зеленского - 25.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что ждет ЕС после встречи Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп посредством своего заявления о якобы шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за помощь Украине на Европейский... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T23:56+0300
2025-09-25T23:56+0300
украина
запад
сша
дональд трамп
дмитрий песков
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672554_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_52d1378e74acd39ffa2b960ac435c0bd.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посредством своего заявления о якобы шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за помощь Украине на Европейский союз, пишет хорватское издание Advance."Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам Дональд Трамп: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что подход Дональда Трампа к политике в чем-то схож с бизнес-стратегиями: он часто делает громкие заявления, чтобы оценить реакцию, затем повышает ставки и пытается перенести ответственность на других.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО якобы способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862788236.html
https://1prime.ru/20250925/tramp-862758552.html
украина
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672554_56:0:1123:800_1920x0_80_0_0_63f0742b44c09388aec95c3cdf8ed8c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, сша, дональд трамп, дмитрий песков, нато, ес
УКРАИНА, ЗАПАД, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, ЕС
23:56 25.09.2025
 
На Западе раскрыли, что ждет ЕС после встречи Трампа и Зеленского

Advance: Трамп перекладывает ответственность за поддержку Киева на ЕС

© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посредством своего заявления о якобы шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за помощь Украине на Европейский союз, пишет хорватское издание Advance.
"Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам Дональд Трамп: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
"Разоблачил блеф Зеленского". СМИ сообщили о последствиях слов Трампа
Вчера, 23:28
Издание подчеркивает, что подход Дональда Трампа к политике в чем-то схож с бизнес-стратегиями: он часто делает громкие заявления, чтобы оценить реакцию, затем повышает ставки и пытается перенести ответственность на других.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО якобы способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
СМИ раскрыли истинный смысл слов Трампа о границах Украины
Вчера, 11:40
 
УКРАИНАЗАПАДСШАДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала