МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посредством своего заявления о якобы шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за помощь Украине на Европейский союз, пишет хорватское издание Advance."Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам Дональд Трамп: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что подход Дональда Трампа к политике в чем-то схож с бизнес-стратегиями: он часто делает громкие заявления, чтобы оценить реакцию, затем повышает ставки и пытается перенести ответственность на других.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО якобы способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

