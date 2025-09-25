https://1prime.ru/20250925/tsb-862756524.html

Банк России опубликовал новый ренкинг банков по уровню жалоб

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал новый ренкинг банков за первые шесть месяцев 2025 года по уровню жалоб на кредитование, согласно ренкингу крупных кредитных организаций, на первом месте оказался "МТС банк", а эта информация теперь будет публиковаться раз в полугодие, сообщается на сайте регулятора. "Публикуем новый ренкинг банков за первые шесть месяцев 2025 года. В ренкинг включены банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в первой половине этого года нам поступило больше одной обоснованной жалобы на кредитование", - говорится в сообщении. В ренкинге крупных кредитных организаций по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг по вопросам кредитования физических лиц на первом месте оказался "МТС банк". Также в топ-8 ренкинга вошли Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк, "Почта банк", Альфа-банк и Сбербанк. Поясняется, что место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Банки сравниваются между собой как по статусу (системно значимые и иные), так и по размеру розничной клиентской базы (более 5 миллионов кредитных договоров и остальные). "Теперь мы будем размещать ренкинг банков раз в полугодие, а не раз в год, как планировалось ранее. С такой инициативой выступили сами кредитные организации. По их мнению, это поможет увидеть изменения, которые они оперативно вносят в свою работу после проверок и обратной связи от регулятора. А потребители смогут быстрее получать информацию о качестве услуг и на основе этого принимать решение о выборе банка", - пояснили в регуляторе.

