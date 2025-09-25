Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ обсудит поэтапное увеличение минимального капитала банков - 25.09.2025
ЦБ обсудит поэтапное увеличение минимального капитала банков
2025-09-25T12:51+0300
2025-09-25T12:51+0300
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планирует поэтапное увеличение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII международного банковского форума. "Мы будем обсуждать новый уровень, но хочу успокоить, что если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно", - сказала председатель ЦБ.
россия, эльвира набиуллина, финансы, банки
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Финансы, Банки
12:51 25.09.2025
 
ЦБ обсудит поэтапное увеличение минимального капитала банков

Набиуллина: ЦБ будет обсуждать поэтапное увеличение минимального капитала банков

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планирует поэтапное увеличение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII международного банковского форума.
"Мы будем обсуждать новый уровень, но хочу успокоить, что если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно", - сказала председатель ЦБ.
Экономика РОССИЯ Эльвира Набиуллина Финансы Банки
 
 
Заголовок открываемого материала