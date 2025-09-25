https://1prime.ru/20250925/tsb-862762514.html

ЦБ обсудит поэтапное увеличение минимального капитала банков

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планирует поэтапное увеличение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII международного банковского форума. "Мы будем обсуждать новый уровень, но хочу успокоить, что если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно", - сказала председатель ЦБ.

россия, эльвира набиуллина, финансы, банки