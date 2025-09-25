https://1prime.ru/20250925/tsb-862762514.html
ЦБ обсудит поэтапное увеличение минимального капитала банков
ЦБ обсудит поэтапное увеличение минимального капитала банков - 25.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ обсудит поэтапное увеличение минимального капитала банков
Банк России будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планирует поэтапное увеличение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:51+0300
2025-09-25T12:51+0300
2025-09-25T12:51+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планирует поэтапное увеличение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII международного банковского форума. "Мы будем обсуждать новый уровень, но хочу успокоить, что если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно", - сказала председатель ЦБ.
https://1prime.ru/20250925/ekonomika-862762011.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, финансы, банки
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Финансы, Банки
ЦБ обсудит поэтапное увеличение минимального капитала банков
Набиуллина: ЦБ будет обсуждать поэтапное увеличение минимального капитала банков
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планирует поэтапное увеличение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII международного банковского форума.
"Мы будем обсуждать новый уровень, но хочу успокоить, что если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно", - сказала председатель ЦБ.
Набиуллина рассказала о процессе выхода российской экономики из перегрева