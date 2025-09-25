Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности в ноябре - 25.09.2025
Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности в ноябре
2025-09-25T13:26+0300
2025-09-25T13:26+0300
экономика
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности на месяц позже - в ноябре, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума. "Национальный норматив краткосрочной ликвидности - банки просили даже его ускорить, потому что он получается мягче базельского. Могу сказать, что это не было самоцелью, это получилось по результатам калибровки в соответствии с национальными особенностями. Мы его собирались ввести с 1 октября, но потребуется уточнение нормативного акта с Минюстом, поэтому рассчитываем, что в начале ноября он вступит в силу", - сказала она. В августе Банк России направил на регистрацию в Минюст документ, касающийся расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых банков. Планировалось, что ННКЛ вступит в силу с 1 октября, а чтобы переход был плавным, до конца года минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%, отмечал ЦБ. ННКЛ планируется применять в первую очередь для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Он придет на смену базельскому нормативу краткосрочной ликвидности и будет учитывать национальную специфику российского финансового сектора, что важно для более точного регулирования риска ликвидности банков, указывал ЦБ.
финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
13:26 25.09.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности на месяц позже - в ноябре, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума.
"Национальный норматив краткосрочной ликвидности - банки просили даже его ускорить, потому что он получается мягче базельского. Могу сказать, что это не было самоцелью, это получилось по результатам калибровки в соответствии с национальными особенностями. Мы его собирались ввести с 1 октября, но потребуется уточнение нормативного акта с Минюстом, поэтому рассчитываем, что в начале ноября он вступит в силу", - сказала она.
В августе Банк России направил на регистрацию в Минюст документ, касающийся расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых банков.
Планировалось, что ННКЛ вступит в силу с 1 октября, а чтобы переход был плавным, до конца года минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%, отмечал ЦБ.
ННКЛ планируется применять в первую очередь для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Он придет на смену базельскому нормативу краткосрочной ликвидности и будет учитывать национальную специфику российского финансового сектора, что важно для более точного регулирования риска ликвидности банков, указывал ЦБ.
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях
