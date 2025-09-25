https://1prime.ru/20250925/tsb-862764531.html

Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности в ноябре

Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности в ноябре

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности на месяц позже - в ноябре, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума. "Национальный норматив краткосрочной ликвидности - банки просили даже его ускорить, потому что он получается мягче базельского. Могу сказать, что это не было самоцелью, это получилось по результатам калибровки в соответствии с национальными особенностями. Мы его собирались ввести с 1 октября, но потребуется уточнение нормативного акта с Минюстом, поэтому рассчитываем, что в начале ноября он вступит в силу", - сказала она. В августе Банк России направил на регистрацию в Минюст документ, касающийся расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых банков. Планировалось, что ННКЛ вступит в силу с 1 октября, а чтобы переход был плавным, до конца года минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%, отмечал ЦБ. ННКЛ планируется применять в первую очередь для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Он придет на смену базельскому нормативу краткосрочной ликвидности и будет учитывать национальную специфику российского финансового сектора, что важно для более точного регулирования риска ликвидности банков, указывал ЦБ.

