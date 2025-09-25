https://1prime.ru/20250925/tsentr-862781256.html
MWS Cloud за три года проинвестирует в дата-центры около 6,5 млрд рублей
2025-09-25T20:06+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Компания MWS Cloud (входит в МТС Web Services) в ближайшие три года проинвестирует в развитие и строительство собственных дата-центров около 6,5 миллиардов рублей, говорится в релизе компании. "MWS Cloud, входит в МТС Web Services, в ближайшие годы проинвестирует в развитие и строительство собственных дата-центров порядка 6,5 млрд рублей", - сказано в релизе. Как уточнили РИА Новости в компании, эти инвестиции планируются в течение трех лет. Так, компания направит инвестиции на развитие и поддержание работоспособности центра обработки данных (ЦОД) "Авантаж" (1200 серверных стоек) и GreenBushDC (650 стоек), а также на строительство нового дата-центра компании в Подмосковье на 1200 серверных стоек - его начало запланировано на 2026 год. "MWS Cloud обеспечивает вычислительными мощностями как компании группы МТС, так и ведущие российские предприятия. Последние годы спрос на услуги MWS Cloud растет быстрее средних значений по рынку. Это приводит к необходимости соразмерно расширять нашу ЦОД инфраструктуру", - прокомментировал руководитель MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский.
