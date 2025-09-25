Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
СТАМБУЛ, 25 сен - ПРАЙМ. Турция и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного атома, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. "После встречи президентов в их присутствии мы с госсекретарем США Марко Рубио подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области мирного атома", - написал Байрактар в соцсети X. Министр отметил, что Анкара и Вашингтон запустили новый процесс, в рамках которого будет "углублено" полномасштабное сотрудничество в сфере атомной энергии.В ходе визита в США на этой неделе Байрактар провел встречу с замглавы совета директоров компании Westinghouse Electric Маргарет Консентино, в ходе которой стороны обсудили потенциальное сотрудничество как в области малых модульных реакторов, так и полномасштабных реакторов.Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, в планах и строительство малых модульных реакторов, говорил в мае Байрактар. В декабре он говорил, что Анкара намерена в течение 2025 года принять окончательное решение по АЭС в Синопе и Фракии и начать реализацию проектов этих станций. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе Байрактар. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
СТАМБУЛ, 25 сен - ПРАЙМ. Турция и США подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области мирного атома, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"После встречи президентов в их присутствии мы с госсекретарем США Марко Рубио подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области мирного атома", - написал Байрактар в соцсети X.
Министр отметил, что Анкара и Вашингтон запустили новый процесс, в рамках которого будет "углублено" полномасштабное сотрудничество в сфере атомной энергии.
В ходе визита в США на этой неделе Байрактар провел встречу с замглавы совета директоров компании Westinghouse Electric Маргарет Консентино, в ходе которой стороны обсудили потенциальное сотрудничество как в области малых модульных реакторов, так и полномасштабных реакторов.
Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, в планах и строительство малых модульных реакторов, говорил в мае Байрактар. В декабре он говорил, что Анкара намерена в течение 2025 года принять окончательное решение по АЭС в Синопе и Фракии и начать реализацию проектов этих станций. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе Байрактар. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
