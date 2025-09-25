Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Польши набросился на Трампа из-за слов об Украине - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/tusk-862769183.html
Премьер Польши набросился на Трампа из-за слов об Украине
Премьер Польши набросился на Трампа из-за слов об Украине - 25.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Польши набросился на Трампа из-за слов об Украине
Премьер Польши Дональд Туск обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в перекладывании ответственности за окончание конфликта на Украине с США на Европу. Об... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T15:42+0300
2025-09-25T15:42+0300
украина
дональд трамп
дональд туск
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в перекладывании ответственности за окончание конфликта на Украине с США на Европу. Об этом он заявил в соцсети X. "Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", — написал он.На этой неделе глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
https://1prime.ru/20250925/tramp-862765824.html
https://1prime.ru/20250925/tramp-862765944.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a4b100485f61a21e48e66912c7964208.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дональд трамп, дональд туск, сша, европа
УКРАИНА, Дональд Трамп, Дональд Туск, США, ЕВРОПА
15:42 25.09.2025
 
Премьер Польши набросился на Трампа из-за слов об Украине

Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности за Украину с США на ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в перекладывании ответственности за окончание конфликта на Украине с США на Европу. Об этом он заявил в соцсети X.

"Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
На Западе рассказали, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
14:04
На этой неделе глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Зеленский и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
14:07
 
УКРАИНАДональд ТрампДональд ТускСШАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала