FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования

25.09.2025

2025-09-25T08:59+0300

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украине нужно еще 23 миллиарда долларов в следующем году для сокращения растущего дефицита финансирования на фоне остановки помощи США, Киев ведет переговоры с ЕК и МВФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры о том, как сократить растущий дефицит финансирования на Украине в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева ... в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки", - пишет издание со ссылкой на источники. Как отмечает Financial Times, в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы, а также потребности на 2027 год и позже. Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

2025

