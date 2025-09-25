https://1prime.ru/20250925/ukraina-862753343.html
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования - 25.09.2025, ПРАЙМ
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования
Украине нужно еще 23 миллиарда долларов в следующем году для сокращения растущего дефицита финансирования на фоне остановки помощи США, Киев ведет переговоры с... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T08:59+0300
2025-09-25T08:59+0300
2025-09-25T08:59+0300
экономика
украина
мвф
владимир зеленский
ек
сша
киев
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украине нужно еще 23 миллиарда долларов в следующем году для сокращения растущего дефицита финансирования на фоне остановки помощи США, Киев ведет переговоры с ЕК и МВФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры о том, как сократить растущий дефицит финансирования на Украине в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева ... в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки", - пишет издание со ссылкой на источники. Как отмечает Financial Times, в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы, а также потребности на 2027 год и позже. Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://1prime.ru/20250925/konflikty-862747914.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мвф, владимир зеленский, ек, сша, киев, финансы
Экономика, УКРАИНА, МВФ, Владимир Зеленский, ЕК, США, Киев, Финансы
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования
FT: Украине для сокращения дефицита финансирования в 2026 году нужно еще $23 млрд
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Украине нужно еще 23 миллиарда долларов в следующем году для сокращения растущего дефицита финансирования на фоне остановки помощи США, Киев ведет переговоры с ЕК и МВФ, пишет газета Financial Times
со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры о том, как сократить растущий дефицит финансирования на Украине в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева ... в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки", - пишет издание со ссылкой на источники.
Как отмечает Financial Times, в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы, а также потребности на 2027 год и позже.
Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
На Западе рассказали, где может начаться война после конфликта на Украине