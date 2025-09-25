Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250925/ukraina-862753343.html
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования - 25.09.2025, ПРАЙМ
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования
Украине нужно еще 23 миллиарда долларов в следующем году для сокращения растущего дефицита финансирования на фоне остановки помощи США, Киев ведет переговоры с... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T08:59+0300
2025-09-25T08:59+0300
экономика
украина
мвф
владимир зеленский
ек
сша
киев
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украине нужно еще 23 миллиарда долларов в следующем году для сокращения растущего дефицита финансирования на фоне остановки помощи США, Киев ведет переговоры с ЕК и МВФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры о том, как сократить растущий дефицит финансирования на Украине в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева ... в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки", - пишет издание со ссылкой на источники. Как отмечает Financial Times, в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы, а также потребности на 2027 год и позже. Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://1prime.ru/20250925/konflikty-862747914.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мвф, владимир зеленский, ек, сша, киев, финансы
Экономика, УКРАИНА, МВФ, Владимир Зеленский, ЕК, США, Киев, Финансы
08:59 25.09.2025
 
FT узнала, сколько денег нужно Киеву для сокращения дефицита финансирования

FT: Украине для сокращения дефицита финансирования в 2026 году нужно еще $23 млрд

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украине нужно еще 23 миллиарда долларов в следующем году для сокращения растущего дефицита финансирования на фоне остановки помощи США, Киев ведет переговоры с ЕК и МВФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры о том, как сократить растущий дефицит финансирования на Украине в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева ... в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки", - пишет издание со ссылкой на источники.
Как отмечает Financial Times, в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы, а также потребности на 2027 год и позже.
Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
На Западе рассказали, где может начаться война после конфликта на Украине
00:44
 
ЭкономикаУКРАИНАМВФВладимир ЗеленскийЕКСШАКиевФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала