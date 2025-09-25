https://1prime.ru/20250925/ukraina-862755621.html

Украинцы не верят в возвращение страны к старым границам, пишут СМИ

Украинцы не верят в возвращение страны к старым границам, пишут СМИ - 25.09.2025, ПРАЙМ

Украинцы не верят в возвращение страны к старым границам, пишут СМИ

Жители Украины считают утопией идею о возвращении страны к старым границам, а находящиеся на передовой военные ВСУ не видят на это шансов, пишет газета Pais. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Жители Украины считают утопией идею о возвращении страны к старым границам, а находящиеся на передовой военные ВСУ не видят на это шансов, пишет газета Pais. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "Накопившаяся усталость от кровавого конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение... территорий - почти утопия", - пишет издание. Отмечается, что подобный пессимизм отражается и на фронте. Издание поговорило с военным 43-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне боевых действий. "С линии фронта я пока не вижу никаких шансов на это", - заявил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

