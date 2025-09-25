https://1prime.ru/20250925/ukraina-862770462.html

Счетная палата США выявила расхождения в бюджетной поддержке Украины

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Счётная палата США обнаружила около 212 миллионов долларов расхождений между отчетностью Агентства США по международному развитию (USAID) и аудиторской компании Deloitte по перечислениям прямой бюджетной поддержки Украине в период с июня 2022 по май 2023 года, выяснило РИА Новости из последнего отчёта ведомства.С января 2023 года Deloitte отслеживала американскую помощь Украине отдельно, используя детальные данные о расходах украинского правительства, и передавала их USAID. При этом агентство в основном опиралось на сводные отчёты Всемирного банка, а система Deloitte считалась более точной."В целом мы выявили около 212 миллионов долларов расхождений между тем, что зафиксировали USAID и Deloitte по 13 категориям в рассматриваемый период", - говорится в документе.Счётная палата зафиксировала 27 случаев расхождений в суммах расходов, в том числе в июне 2022 года, когда USAID указало 471 миллион долларов на зарплаты госслужащих, тогда как Deloitte зафиксировала 361 миллион.Кроме того, в отчёте отмечается, что подрядчики выявили слабые места в управлении средствами на Украине, которые ранее не входили в число приоритетов USAID. После передачи этих функций госдепартаменту в июле 2025 года они рекомендовали усилить контроль за использованием прямой бюджетной поддержки.С февраля 2022 года США выделили Украине 45 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки через Всемирный банк для покрытия зарплат и других государственных расходов, отмечается в отчёте.В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.

