https://1prime.ru/20250925/ukraina-862770462.html
Счетная палата США выявила расхождения в бюджетной поддержке Украины
Счетная палата США выявила расхождения в бюджетной поддержке Украины - 25.09.2025, ПРАЙМ
Счетная палата США выявила расхождения в бюджетной поддержке Украины
Счётная палата США обнаружила около 212 миллионов долларов расхождений между отчетностью Агентства США по международному развитию (USAID) и аудиторской компании | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T16:08+0300
2025-09-25T16:08+0300
2025-09-25T16:39+0300
экономика
финансы
украина
сша
usaid
счетная палата
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Счётная палата США обнаружила около 212 миллионов долларов расхождений между отчетностью Агентства США по международному развитию (USAID) и аудиторской компании Deloitte по перечислениям прямой бюджетной поддержки Украине в период с июня 2022 по май 2023 года, выяснило РИА Новости из последнего отчёта ведомства.С января 2023 года Deloitte отслеживала американскую помощь Украине отдельно, используя детальные данные о расходах украинского правительства, и передавала их USAID. При этом агентство в основном опиралось на сводные отчёты Всемирного банка, а система Deloitte считалась более точной."В целом мы выявили около 212 миллионов долларов расхождений между тем, что зафиксировали USAID и Deloitte по 13 категориям в рассматриваемый период", - говорится в документе.Счётная палата зафиксировала 27 случаев расхождений в суммах расходов, в том числе в июне 2022 года, когда USAID указало 471 миллион долларов на зарплаты госслужащих, тогда как Deloitte зафиксировала 361 миллион.Кроме того, в отчёте отмечается, что подрядчики выявили слабые места в управлении средствами на Украине, которые ранее не входили в число приоритетов USAID. После передачи этих функций госдепартаменту в июле 2025 года они рекомендовали усилить контроль за использованием прямой бюджетной поддержки.С февраля 2022 года США выделили Украине 45 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки через Всемирный банк для покрытия зарплат и других государственных расходов, отмечается в отчёте.В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.
https://1prime.ru/20250914/ukraina-862278657.html
https://1prime.ru/20250923/ukraina-862651053.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, украина, сша, usaid, счетная палата, мировая экономика
Экономика, Финансы, УКРАИНА, США, USAID, Счетная палата, Мировая экономика
Счетная палата США выявила расхождения в бюджетной поддержке Украины
Счетная палата США обнаружила на $212 млн расхождений в бюджетной поддержке Украины
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Счётная палата США обнаружила около 212 миллионов долларов расхождений между отчетностью Агентства США по международному развитию (USAID) и аудиторской компании Deloitte по перечислениям прямой бюджетной поддержки Украине в период с июня 2022 по май 2023 года, выяснило РИА Новости из последнего отчёта ведомства.
С января 2023 года Deloitte отслеживала американскую помощь Украине отдельно, используя детальные данные о расходах украинского правительства, и передавала их USAID. При этом агентство в основном опиралось на сводные отчёты Всемирного банка, а система Deloitte считалась более точной.
В Раде заявили о грозящем судам Украины дефиците без финансирования USAID
"В целом мы выявили около 212 миллионов долларов расхождений между тем, что зафиксировали USAID и Deloitte по 13 категориям в рассматриваемый период", - говорится в документе.
Счётная палата зафиксировала 27 случаев расхождений в суммах расходов, в том числе в июне 2022 года, когда USAID указало 471 миллион долларов на зарплаты госслужащих, тогда как Deloitte зафиксировала 361 миллион.
Кроме того, в отчёте отмечается, что подрядчики выявили слабые места в управлении средствами на Украине, которые ранее не входили в число приоритетов USAID. После передачи этих функций госдепартаменту в июле 2025 года они рекомендовали усилить контроль за использованием прямой бюджетной поддержки.
С февраля 2022 года США выделили Украине 45 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки через Всемирный банк для покрытия зарплат и других государственных расходов, отмечается в отчёте.
В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.
СМИ выяснили, чем может обернуться для Украины сокращение помощи США