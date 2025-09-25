https://1prime.ru/20250925/ukraina-862788409.html

"Кто следующий?" Журналист осадил Рютте после заявления по Украине

Украина несет колоссальные потери на линии фронта, и увеличение поставок оружия не сможет изменить ситуацию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Украина несет колоссальные потери на линии фронта, и увеличение поставок оружия не сможет изменить ситуацию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Киеву будет обеспечен "постоянный поток" американских вооружений за счет союзников альянса."Проблема в том, что 1 400 000 украинцев уже либо убиты, либо получили тяжелые ранения. Господин Рютте, диктатура с улиц забирает последних мужчин. Кто следующий?" — отметил журналист.В сентябре Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ больше не способны вести наступательные операции и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом украинские войска пытались замедлить продвижение российской армии, но понесли большие потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.В российской столице неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву затягивают мирное урегулирование, а страны НАТО "играют с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением, направляемые на Украину, Москва будет рассматривать как законные цели.

