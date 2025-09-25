Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в четверг

https://1prime.ru/20250925/uoll-strit-862764672.html

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно опускаются в четверг в ожидании окончательных данных о квартальном ВВП США и еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,09%, до 46 482 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 опускается на 0,13%, до 24 707,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - снижается на 0,06%, до 6 688,5 пункта. Позднее в четверг станут известны окончательные данные о ВВП страны в прошлом квартале, которые будут опубликована министерством торговли страны. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%. В свою очередь министерство труда США опубликует еженедельную статистику числа первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 20 сентября увеличилось на 4 тысячи - до 235 тысяч заявок.

