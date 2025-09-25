Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций в долларах
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, до 600 миллионов долларов, говорится в сообщении госкорпорации. | 25.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, до 600 миллионов долларов, говорится в сообщении госкорпорации. ВЭБ в среду собирал заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-54В с выплатой ежемесячных купонов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. "Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки купона в размере не выше 7,5% годовых и объемом размещения не менее 300 миллионов долларов. Высокий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил эмитенту принять решение об установлении объема выпуска 600 миллионов долларов и снижении ставки до 7,15% годовых", - говорится в сообщении. В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, отмечен существенный рост спроса со стороны физических лиц. Техническое размещение предварительно ожидается 26 сентября.
07:59 25.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, до 600 миллионов долларов, говорится в сообщении госкорпорации.
ВЭБ в среду собирал заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-54В с выплатой ежемесячных купонов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России.
"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки купона в размере не выше 7,5% годовых и объемом размещения не менее 300 миллионов долларов. Высокий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил эмитенту принять решение об установлении объема выпуска 600 миллионов долларов и снижении ставки до 7,15% годовых", - говорится в сообщении.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, отмечен существенный рост спроса со стороны физических лиц.
Техническое размещение предварительно ожидается 26 сентября.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение"
4 сентября, 18:38
 
