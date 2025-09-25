https://1prime.ru/20250925/veb-862752124.html
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций в долларах
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций в долларах - 25.09.2025, ПРАЙМ
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций в долларах
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, до 600 миллионов долларов, говорится в сообщении госкорпорации. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T07:59+0300
2025-09-25T07:59+0300
2025-09-25T07:59+0300
экономика
вэб
рынок
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83384/97/833849734_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_fbf0d3e43fd93bfbe0309da05fa09abd.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, до 600 миллионов долларов, говорится в сообщении госкорпорации. ВЭБ в среду собирал заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-54В с выплатой ежемесячных купонов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. "Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки купона в размере не выше 7,5% годовых и объемом размещения не менее 300 миллионов долларов. Высокий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил эмитенту принять решение об установлении объема выпуска 600 миллионов долларов и снижении ставки до 7,15% годовых", - говорится в сообщении. В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, отмечен существенный рост спроса со стороны физических лиц. Техническое размещение предварительно ожидается 26 сентября.
https://1prime.ru/20250904/veb-861801579.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83384/97/833849734_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5f4b67398cd483db285034aa9f8a9b33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэб, рынок, финансы, россия, банк россии
Экономика, ВЭБ, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций в долларах
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 600 миллионов долларов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, до 600 миллионов долларов, говорится в сообщении госкорпорации.
ВЭБ в среду собирал заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-54В с выплатой ежемесячных купонов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России.
"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки купона в размере не выше 7,5% годовых и объемом размещения не менее 300 миллионов долларов. Высокий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил эмитенту принять решение об установлении объема выпуска 600 миллионов долларов и снижении ставки до 7,15% годовых", - говорится в сообщении.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, отмечен существенный рост спроса со стороны физических лиц.
Техническое размещение предварительно ожидается 26 сентября.
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение"