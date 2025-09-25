https://1prime.ru/20250925/vengriya-862758706.html

В Венгрии посчитали потери от отказа от российского газа

БУДАПЕШТ, 25 сен - ПРАЙМ. По расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "По расчётам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие 4%. Это означает, что, по расчётам МВФ, отказ обойдётся в 10 миллиардов долларов, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. -0-

