https://1prime.ru/20250925/vengriya-862758706.html
В Венгрии посчитали потери от отказа от российского газа
В Венгрии посчитали потери от отказа от российского газа - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Венгрии посчитали потери от отказа от российского газа
По расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП, заявил глава администрации... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T11:36+0300
2025-09-25T11:36+0300
2025-09-25T11:36+0300
энергетика
венгрия
газ
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 25 сен - ПРАЙМ. По расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "По расчётам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие 4%. Это означает, что, по расчётам МВФ, отказ обойдётся в 10 миллиардов долларов, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. -0-
https://1prime.ru/20250925/ssha-862757465.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, газ, мвф
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газ, МВФ
В Венгрии посчитали потери от отказа от российского газа
Гуйяш: отказ от газа РФ будет обойдется для Венгрии в $10 млрд и более 4% ВВП
БУДАПЕШТ, 25 сен - ПРАЙМ. По расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"По расчётам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие 4%. Это означает, что, по расчётам МВФ, отказ обойдётся в 10 миллиардов долларов, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. -0-
СМИ: США не заставляли Словакию и Венгрию отказаться от энергоресурсов РФ