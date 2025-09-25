https://1prime.ru/20250925/vtb-862763372.html

Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший

Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший - 25.09.2025, ПРАЙМ

Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T13:05+0300

2025-09-25T13:05+0300

2025-09-25T13:05+0300

экономика

банки

втб

андрей костин

госдума

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_9cc6515d8830b4f67616169b1c28290f.jpg

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат. "Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин. Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году. Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.

https://1prime.ru/20250923/vtb-862654076.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, втб, андрей костин, госдума, рубль