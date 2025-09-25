https://1prime.ru/20250925/vtb-862763372.html
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший - 25.09.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:05+0300
2025-09-25T13:05+0300
2025-09-25T13:05+0300
экономика
банки
втб
андрей костин
госдума
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_9cc6515d8830b4f67616169b1c28290f.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат. "Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин. Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году. Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.
https://1prime.ru/20250923/vtb-862654076.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae9cd91e8e2a7902bb408ef045293a6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, втб, андрей костин, госдума, рубль
Экономика, Банки, ВТБ, Андрей Костин, Госдума, рубль
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший
Глава ВТБ Костин заявил, что для него любой курс рубля хорош
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат.
"Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин.
Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году.
Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.
В ВТБ подсчитали число транзакций клиентов с использованием стикеров