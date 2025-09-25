Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший - 25.09.2025
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший - 25.09.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:05+0300
2025-09-25T13:05+0300
экономика
банки
втб
андрей костин
госдума
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_9cc6515d8830b4f67616169b1c28290f.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат. "Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин. Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году. Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.
банки, втб, андрей костин, госдума, рубль
Экономика, Банки, ВТБ, Андрей Костин, Госдума, рубль
13:05 25.09.2025
 
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший

Глава ВТБ Костин заявил, что для него любой курс рубля хорош

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат.
"Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин.
Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году.
Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.
ЭкономикаБанкиВТБАндрей КостинГосдумарубль
 
 
