ВТБ сообщил о новых претендентах на покупку у банка "Росгосстраха"

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Появились еще претенденты на покупку "Росгосстраха" у ВТБ, среди них есть "Балтийский лизинг", заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXII Международного банковского форума. "Ну, у нас появились еще один-два претендента. Так что есть кому. Или же мы оставим. У нас, ... может быть, разворачивается ситуация, что нам, может быть, будет интересно оставить "Росгосстрах", потому что будет потребность к такому массовому страхованию", - сказал он. "Балтийский лизинг", ну да, один из кандидатов", - также добавил он.Ранее в кулуарах ВЭФ-2025 Костин сообщал журналистам, что итоги сделки по продаже активов "Росгосстраха" будут известны в ближайшие месяцы, сейчас она "стопорнулась".В конце августа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что "Согаз" и структура владельца группы "Регион" Сергея Сударикова не являются потенциальными кандидатами на покупку "Росгосстраха" у ВТБ.В июне Пьянов в интервью РИА Новости сообщал, что возможный покупатель "Росгосстраха" дошел до стадии завершения due diligence. Костин в апреле говорил, что банк нашел двух покупателей на активы "Росгосстраха"."Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года.

