14:25 25.09.2025 (обновлено: 15:54 25.09.2025)
 
ВТБ сообщил о новых претендентах на покупку у банка "Росгосстраха"

Костин: среди претендентов на покупку у ВТБ "Росгосстраха" есть "Балтийский лизинг"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Появились еще претенденты на покупку "Росгосстраха" у ВТБ, среди них есть "Балтийский лизинг", заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXII Международного банковского форума.
"Ну, у нас появились еще один-два претендента. Так что есть кому. Или же мы оставим. У нас, ... может быть, разворачивается ситуация, что нам, может быть, будет интересно оставить "Росгосстрах", потому что будет потребность к такому массовому страхованию", - сказал он.
"Балтийский лизинг", ну да, один из кандидатов", - также добавил он.
Ранее в кулуарах ВЭФ-2025 Костин сообщал журналистам, что итоги сделки по продаже активов "Росгосстраха" будут известны в ближайшие месяцы, сейчас она "стопорнулась".
В конце августа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что "Согаз" и структура владельца группы "Регион" Сергея Сударикова не являются потенциальными кандидатами на покупку "Росгосстраха" у ВТБ.
В июне Пьянов в интервью РИА Новости сообщал, что возможный покупатель "Росгосстраха" дошел до стадии завершения due diligence. Костин в апреле говорил, что банк нашел двух покупателей на активы "Росгосстраха".
"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Глава ВТБ рассказал, какой курс рубля для него хороший
13:05
 
ЭкономикаРосгосстрахВТБАндрей КостинБанкиФинансы
 
 
