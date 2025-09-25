https://1prime.ru/20250925/vydacha-862747440.html
Выдача микрозаймов в России в I полугодии выросла на 61%
2025-09-25T00:16+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи микрозаймов в России в первом полугодии увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства "Эксперт РА".
"На микрофинансовом рынке наблюдается активный рост выдачи и портфеля, сопровождаемый стагнацией прибыли. Объем выдачи микрозаймов увеличился на 61% в первом полугодии 2025 года относительно первого полугодия 2024 года, объем портфеля – на 46% за период с 01.07.2024 по 01.07.2025", - говорится в обзоре.
Аналитики отмечают продолжение усиления банковских МФО, которые за указанный период продемонстрировали рост по портфелю и выдаче более чем в два раза, вместе с тем прирост крупных небанковских МФО составил порядка 10%.
"Масштабирование рынка сопровождалось увеличением операционных расходов (на 21% за первое полугодие 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, по данным респондентов) с целью расширения IT-инфраструктуры и привлечения качественной клиентской базы", - говорится в релизе.
Кроме того, во втором квартале 2025 года прекратил действовать мораторий на ограничение процентных ставок, дополнительно оказавший давление на прибыль компаний, которые не работали по предельным ставкам. В совокупности прибыль рынка стагнирует, сократившись на 5% относительно первого полугодия 2024 года.
"Тем не менее мы наблюдаем, что у анкетируемых МФО выросли доходы от дополнительных услуг почти в 2,5 раза, что позволило частично восполнить сокращающиеся процентные доходы", - отмечают аналитики.
Также отмечается, что перспективы рынка микрофинансирования остаются благоприятными до конца 2025 года. "Существенных регуляторных нововведений не предвидится с учетом отсрочки запрета новации микрозаймов и ограничения максимального размера переплаты 1X", - уточняется в документе.
Отмечается, что прирост выдачи и портфеля в 2025 году прогнозируется на уровне 60 и 50% соответственно с сохранением потенциала ускоренного роста со стороны банковских МФО.
"Рэнкинги сформированы по размеру рабочего портфеля и объему выдачи микрозаймов МФО, также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объему регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в анкете", - подчеркивается в релизе.
