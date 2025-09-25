Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выдача микрозаймов в России в I полугодии выросла на 61% - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250925/vydacha-862747440.html
Выдача микрозаймов в России в I полугодии выросла на 61%
Выдача микрозаймов в России в I полугодии выросла на 61% - 25.09.2025, ПРАЙМ
Выдача микрозаймов в России в I полугодии выросла на 61%
Объем выдачи микрозаймов в России в первом полугодии увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе рейтингового... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T00:16+0300
2025-09-25T00:16+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862747440.jpg?1758748613
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи микрозаймов в России в первом полугодии увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства "Эксперт РА". "На микрофинансовом рынке наблюдается активный рост выдачи и портфеля, сопровождаемый стагнацией прибыли. Объем выдачи микрозаймов увеличился на 61% в первом полугодии 2025 года относительно первого полугодия 2024 года, объем портфеля – на 46% за период с 01.07.2024 по 01.07.2025", - говорится в обзоре. Аналитики отмечают продолжение усиления банковских МФО, которые за указанный период продемонстрировали рост по портфелю и выдаче более чем в два раза, вместе с тем прирост крупных небанковских МФО составил порядка 10%. "Масштабирование рынка сопровождалось увеличением операционных расходов (на 21% за первое полугодие 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, по данным респондентов) с целью расширения IT-инфраструктуры и привлечения качественной клиентской базы", - говорится в релизе. Кроме того, во втором квартале 2025 года прекратил действовать мораторий на ограничение процентных ставок, дополнительно оказавший давление на прибыль компаний, которые не работали по предельным ставкам. В совокупности прибыль рынка стагнирует, сократившись на 5% относительно первого полугодия 2024 года. "Тем не менее мы наблюдаем, что у анкетируемых МФО выросли доходы от дополнительных услуг почти в 2,5 раза, что позволило частично восполнить сокращающиеся процентные доходы", - отмечают аналитики. Также отмечается, что перспективы рынка микрофинансирования остаются благоприятными до конца 2025 года. "Существенных регуляторных нововведений не предвидится с учетом отсрочки запрета новации микрозаймов и ограничения максимального размера переплаты 1X", - уточняется в документе. Отмечается, что прирост выдачи и портфеля в 2025 году прогнозируется на уровне 60 и 50% соответственно с сохранением потенциала ускоренного роста со стороны банковских МФО. "Рэнкинги сформированы по размеру рабочего портфеля и объему выдачи микрозаймов МФО, также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объему регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в анкете", - подчеркивается в релизе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
00:16 25.09.2025
 
Выдача микрозаймов в России в I полугодии выросла на 61%

«Эксперт РА»: объем выдачи микрозаймов в России в I полугодии вырос на 61%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи микрозаймов в России в первом полугодии увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства "Эксперт РА".
"На микрофинансовом рынке наблюдается активный рост выдачи и портфеля, сопровождаемый стагнацией прибыли. Объем выдачи микрозаймов увеличился на 61% в первом полугодии 2025 года относительно первого полугодия 2024 года, объем портфеля – на 46% за период с 01.07.2024 по 01.07.2025", - говорится в обзоре.
Аналитики отмечают продолжение усиления банковских МФО, которые за указанный период продемонстрировали рост по портфелю и выдаче более чем в два раза, вместе с тем прирост крупных небанковских МФО составил порядка 10%.
"Масштабирование рынка сопровождалось увеличением операционных расходов (на 21% за первое полугодие 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, по данным респондентов) с целью расширения IT-инфраструктуры и привлечения качественной клиентской базы", - говорится в релизе.
Кроме того, во втором квартале 2025 года прекратил действовать мораторий на ограничение процентных ставок, дополнительно оказавший давление на прибыль компаний, которые не работали по предельным ставкам. В совокупности прибыль рынка стагнирует, сократившись на 5% относительно первого полугодия 2024 года.
"Тем не менее мы наблюдаем, что у анкетируемых МФО выросли доходы от дополнительных услуг почти в 2,5 раза, что позволило частично восполнить сокращающиеся процентные доходы", - отмечают аналитики.
Также отмечается, что перспективы рынка микрофинансирования остаются благоприятными до конца 2025 года. "Существенных регуляторных нововведений не предвидится с учетом отсрочки запрета новации микрозаймов и ограничения максимального размера переплаты 1X", - уточняется в документе.
Отмечается, что прирост выдачи и портфеля в 2025 году прогнозируется на уровне 60 и 50% соответственно с сохранением потенциала ускоренного роста со стороны банковских МФО.
"Рэнкинги сформированы по размеру рабочего портфеля и объему выдачи микрозаймов МФО, также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объему регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в анкете", - подчеркивается в релизе.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала