Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Грузии поставили Зеленского на место после выходки в ООН - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/vykhodka-862789399.html
В Грузии поставили Зеленского на место после выходки в ООН
В Грузии поставили Зеленского на место после выходки в ООН - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Грузии поставили Зеленского на место после выходки в ООН
Владимиру Зеленскому не следует поднимать тему прав человека в Грузии на фоне ситуации с принудительной мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T23:52+0300
2025-09-25T23:52+0300
общество
грузия
украина
владимир зеленский
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не следует поднимать тему прав человека в Грузии на фоне ситуации с принудительной мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.Такое мнение политик высказал в ответ на утверждения Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в Грузии якобы усиливаются проблемы с соблюдением прав человека.."Когда он говорит о нарушениях прав человека, пускай &lt;…&gt; заглянет в интернет, который заполнен видеороликами, как на Украине проводится призыв в армию. Фактически граждан похищают прямо с улицы. О какой защите прав человека там идет речь?" — приводит его слова Sputnik Грузия.Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что зарубежные спецслужбы пытаются спонсировать протесты в республике по сценарию украинского Майдана. Он подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы этого не допустить, но при этом гарантируют соблюдение законов на протестных акциях.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862750362.html
https://1prime.ru/20250925/kaladze-862769058.html
грузия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , грузия, украина, владимир зеленский, оон
Общество , ГРУЗИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ООН
23:52 25.09.2025
 
В Грузии поставили Зеленского на место после выходки в ООН

Мачавариани: Зеленский должен думать о правах человека на Украине, а не в Грузии

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не следует поднимать тему прав человека в Грузии на фоне ситуации с принудительной мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
Такое мнение политик высказал в ответ на утверждения Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в Грузии якобы усиливаются проблемы с соблюдением прав человека..
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
Вчера, 05:18
"Когда он говорит о нарушениях прав человека, пускай <…> заглянет в интернет, который заполнен видеороликами, как на Украине проводится призыв в армию. Фактически граждан похищают прямо с улицы. О какой защите прав человека там идет речь?" — приводит его слова Sputnik Грузия.
Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что зарубежные спецслужбы пытаются спонсировать протесты в республике по сценарию украинского Майдана. Он подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы этого не допустить, но при этом гарантируют соблюдение законов на протестных акциях.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Мэр Тбилиси сделал заявление о Зеленском
Вчера, 15:39
 
ОбществоГРУЗИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала