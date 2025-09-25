https://1prime.ru/20250925/vykhodka-862789399.html

В Грузии поставили Зеленского на место после выходки в ООН

В Грузии поставили Зеленского на место после выходки в ООН - 25.09.2025, ПРАЙМ

В Грузии поставили Зеленского на место после выходки в ООН

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не следует поднимать тему прав человека в Грузии на фоне ситуации с принудительной мобилизацией на Украине, заявил заместитель председателя партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.Такое мнение политик высказал в ответ на утверждения Зеленского во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в Грузии якобы усиливаются проблемы с соблюдением прав человека.."Когда он говорит о нарушениях прав человека, пускай <…> заглянет в интернет, который заполнен видеороликами, как на Украине проводится призыв в армию. Фактически граждан похищают прямо с улицы. О какой защите прав человека там идет речь?" — приводит его слова Sputnik Грузия.Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что зарубежные спецслужбы пытаются спонсировать протесты в республике по сценарию украинского Майдана. Он подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы этого не допустить, но при этом гарантируют соблюдение законов на протестных акциях.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

грузия

украина

