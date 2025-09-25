https://1prime.ru/20250925/yuan-862764988.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем

2025-09-25T13:51+0300

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается, поднявшись выше уровня 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск повышался на 6 копеек, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,65-11,72 рубля. В концовке недели ожидается откат курса китайской валюты к нижней границе текущего целевого диапазона на этот месяц: 11,5-12 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Позитивным фактором для рубля выступят в целом комфортная обстановка на мировых рынках и подготовка экспортеров к налоговым выплатам (29 сентября)", - добавляет он. Пока рубль опирается на сентябрьский пик налогового периода, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако с понедельника этот фактор сойдет на нет, и с большой вероятностью рубль начнет активнее терять позиции", - добавляет он.

2025

