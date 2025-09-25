https://1prime.ru/20250925/yuan-862764988.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем - 25.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем
Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается, поднявшись выше уровня 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:51+0300
2025-09-25T13:51+0300
2025-09-25T13:51+0300
экономика
юань
рубль
рынок
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается, поднявшись выше уровня 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск повышался на 6 копеек, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,65-11,72 рубля. В концовке недели ожидается откат курса китайской валюты к нижней границе текущего целевого диапазона на этот месяц: 11,5-12 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Позитивным фактором для рубля выступят в целом комфортная обстановка на мировых рынках и подготовка экспортеров к налоговым выплатам (29 сентября)", - добавляет он. Пока рубль опирается на сентябрьский пик налогового периода, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако с понедельника этот фактор сойдет на нет, и с большой вероятностью рубль начнет активнее терять позиции", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250925/evro-862764192.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги, Мосбиржа
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в четверг днем
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается, поднявшись выше уровня 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск повышался на 6 копеек, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,65-11,72 рубля.
В концовке недели ожидается откат курса китайской валюты к нижней границе текущего целевого диапазона на этот месяц: 11,5-12 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Позитивным фактором для рубля выступят в целом комфортная обстановка на мировых рынках и подготовка экспортеров к налоговым выплатам (29 сентября)", - добавляет он.
Пока рубль опирается на сентябрьский пик налогового периода, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако с понедельника этот фактор сойдет на нет, и с большой вероятностью рубль начнет активнее терять позиции", - добавляет он.
Евро дорожает к доллару в четверг днем