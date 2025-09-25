Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250925/yuan-862764988.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем - 25.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем
Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается, поднявшись выше уровня 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:51+0300
2025-09-25T13:51+0300
экономика
юань
рубль
рынок
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается, поднявшись выше уровня 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск повышался на 6 копеек, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,65-11,72 рубля. В концовке недели ожидается откат курса китайской валюты к нижней границе текущего целевого диапазона на этот месяц: 11,5-12 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Позитивным фактором для рубля выступят в целом комфортная обстановка на мировых рынках и подготовка экспортеров к налоговым выплатам (29 сентября)", - добавляет он. Пока рубль опирается на сентябрьский пик налогового периода, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако с понедельника этот фактор сойдет на нет, и с большой вероятностью рубль начнет активнее терять позиции", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250925/evro-862764192.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги, Мосбиржа
13:51 25.09.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается днем

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в четверг днем

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Юань и рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается, поднявшись выше уровня 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск повышался на 6 копеек, до 11,72 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,65-11,72 рубля.
В концовке недели ожидается откат курса китайской валюты к нижней границе текущего целевого диапазона на этот месяц: 11,5-12 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Позитивным фактором для рубля выступят в целом комфортная обстановка на мировых рынках и подготовка экспортеров к налоговым выплатам (29 сентября)", - добавляет он.
Пока рубль опирается на сентябрьский пик налогового периода, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако с понедельника этот фактор сойдет на нет, и с большой вероятностью рубль начнет активнее терять позиции", - добавляет он.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Евро дорожает к доллару в четверг днем
13:18
 
ЭкономикаюаньрубльРынокТоргиМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала