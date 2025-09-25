https://1prime.ru/20250925/yuan-862770935.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в четверг

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в четверг

Курс китайской валюты к рублю в четверг растет, закрепляясь выше 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T16:22+0300

2025-09-25T16:22+0300

2025-09-25T16:22+0300

экономика

юань

рубль

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг растет, закрепляясь выше 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.10 мск повышался на 5 копеек (+0,5%), до 11,72 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,65-11,73 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,13 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,178 против 7,129 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,62 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в четверг преимущественно растет по отношению к российской валюте, закрепляясь выше уровня 11,7 рубля. "Рубль торгуется под давлением геополитических факторов и устойчивого спроса на валюту со стороны импортеров. Пиковая дата налогового периода в этот раз приходится на 29 сентября", - комментирует Василий Гиря из GIS Mining. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,12% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,13% на предыдущих торгах. То есть ставка по юаню закрепилась в положительной области. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.09 мск снижалась на 0,6%, до 68,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Пока для курса юаня на Мосбирже нет значимых драйверов для выхода из диапазона 11,55-11,85 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 82–85 рублей, 98–100 рублей и 11,5–12 рублей соответственно.

https://1prime.ru/20250925/evro-862764192.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, рынок, торги