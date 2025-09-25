Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД рассказали, кому нужны территории, утрату которых отрицает Зеленский - 25.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
В МИД рассказали, кому нужны территории, утрату которых отрицает Зеленский
Территории, утрату которых отрицает Владимир Зеленский, нужны не жителям Украины, а британцам и натовцам, срывающим мирный процесс с 2022 года, заявила... | 25.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Территории, утрату которых отрицает Владимир Зеленский, нужны не жителям Украины, а британцам и натовцам, срывающим мирный процесс с 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс", - написала она в своем Telegram-канале.Как отметила Захарова, оставшиеся на Украине люди и думать не хотят про эти территории. По ее словам, если бы они были нужны украинцам, те бы не уезжали в Европу сотнями тысяч."Остатки тех, кто находится на Украине, не то, что про эти "территории" думать не хотят, а только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за "территории", сдохли", - добавила она.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
украина
украина, мид рф, мария захарова, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, МИД РФ, Мария Захарова, Владимир Зеленский
15:18 25.09.2025 (обновлено: 15:20 25.09.2025)
 
В МИД рассказали, кому нужны территории, утрату которых отрицает Зеленский

Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны не украинцам, а НАТО

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Территории, утрату которых отрицает Владимир Зеленский, нужны не жителям Украины, а британцам и натовцам, срывающим мирный процесс с 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс", - написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, оставшиеся на Украине люди и думать не хотят про эти территории. По ее словам, если бы они были нужны украинцам, те бы не уезжали в Европу сотнями тысяч.
"Остатки тех, кто находится на Украине, не то, что про эти "территории" думать не хотят, а только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за "территории", сдохли", - добавила она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Захарова напомнила Трампу, кто формировал идеологию ЕС
Вчера, 09:01
Захарова напомнила Трампу, кто формировал идеологию ЕС
Вчера, 09:01
 
ПолитикаУКРАИНАМИД РФМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
