Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского

Украине необходимо избавиться от террористического режима Владимира Зеленского, отметил в социальной сети Х депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Украине необходимо избавиться от террористического режима Владимира Зеленского, отметил в социальной сети Х депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Зеленский — террорист. Вся его команда — это террористический режим, осуществляющий геноцид против украинского народа и разрушающий нашу страну. Мы должны освободить Украину от Зеленского, чтобы дать нашему народу шанс выжить", — написал он. Ранее в беседе с американским журналистом Джексоном Хинклом в передаче "Legitimate Targets" Дмитрук отметил, что люди, противостоящие главе киевского режима, либо погибают, либо оказываются за решеткой. Запланированные на 31 марта 2024 года президентские выборы на Украине были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение голосования несвоевременно.Между тем, срок его президентства истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев утверждает, что Зеленский остается легитимным лидером до избрания нового главы государства.Президент России Владимир Путин отмечал, что вся вертикаль украинской власти нелегитимна из-за Зеленского. Российский лидер подчеркнул, что переговоры от Украины может вести любой уполномоченный, но документы должна подписывать только законная власть.

