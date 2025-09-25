https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862750362.html
В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо "промыть рот" после его высказываний о Грузии,... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T05:18+0300
2025-09-25T05:18+0300
2025-09-25T05:20+0300
грузия
европа
тбилиси
владимир зеленский
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо "промыть рот" после его высказываний о Грузии, передает Sputnik Грузия.“Этот т.н. политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране”, — сказал парламентарий.В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, и отметил, что ситуация с построением государства европейского типа там ухудшается. Ранее, в понедельник, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что зарубежные спецслужбы предпринимают попытки финансировать протесты в республике по аналогии с Майданом на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, и заверил, что на митингах будет обеспечено соблюдение законов.
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862689871.html
https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745229.html
грузия
европа
тбилиси
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, европа, тбилиси, владимир зеленский, оон
ГРУЗИЯ, ЕВРОПА, Тбилиси, Владимир Зеленский, ООН
В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
Кирцхалия посоветовал Зеленскому промыть рот после речи на ГА