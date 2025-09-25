https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862750362.html

В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН

В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН

В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН

Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо "промыть рот" после его высказываний о Грузии,... | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо "промыть рот" после его высказываний о Грузии, передает Sputnik Грузия.“Этот т.н. политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране”, — сказал парламентарий.В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, и отметил, что ситуация с построением государства европейского типа там ухудшается. Ранее, в понедельник, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что зарубежные спецслужбы предпринимают попытки финансировать протесты в республике по аналогии с Майданом на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, и заверил, что на митингах будет обеспечено соблюдение законов.

