В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
2025-09-25T05:18+0300
2025-09-25T05:20+0300
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо "промыть рот" после его высказываний о Грузии, передает Sputnik Грузия.“Этот т.н. политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране”, — сказал парламентарий.В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, и отметил, что ситуация с построением государства европейского типа там ухудшается. Ранее, в понедельник, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что зарубежные спецслужбы предпринимают попытки финансировать протесты в республике по аналогии с Майданом на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, и заверил, что на митингах будет обеспечено соблюдение законов.
05:18 25.09.2025 (обновлено: 05:20 25.09.2025)
 
В Тбилиси посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН

Кирцхалия посоветовал Зеленскому промыть рот после речи на ГА

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо "промыть рот" после его высказываний о Грузии, передает Sputnik Грузия.
“Этот т.н. политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране”, — сказал парламентарий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский натворил в Нью-Йорке
Вчера, 07:07
В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, и отметил, что ситуация с построением государства европейского типа там ухудшается.
Ранее, в понедельник, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что зарубежные спецслужбы предпринимают попытки финансировать протесты в республике по аналогии с Майданом на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, и заверил, что на митингах будет обеспечено соблюдение законов.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял Зеленского в Нью-Йорке
Вчера, 23:33
 
ГРУЗИЯ ЕВРОПА Тбилиси Владимир Зеленский ООН
 
 
