В США усомнились в умственных способностях Зеленского - 25.09.2025
В США усомнились в умственных способностях Зеленского
В США усомнились в умственных способностях Зеленского - 25.09.2025, ПРАЙМ
В США усомнились в умственных способностях Зеленского
Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Владимир Зеленский не способен принимать рациональные решения. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T07:41+0300
2025-09-25T07:42+0300
сша
нью-йорк
владимир зеленский
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Владимир Зеленский не способен принимать рациональные решения.“Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации”, — сказал он.Дэвис подчеркнул, что Зеленский, который потерял голову и готов идти на войну до последнего украинца, не заслуживает доверия.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. В рамках этого мероприятия он также встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить, в частности, российско-украинский конфликт.
сша
нью-йорк
сша, нью-йорк, владимир зеленский, дональд трамп, оон
США, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН
07:41 25.09.2025 (обновлено: 07:42 25.09.2025)
 
В США усомнились в умственных способностях Зеленского

Дэниел Дэвис усомнился в умственных способностях Зеленского

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Владимир Зеленский не способен принимать рациональные решения.
“Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации”, — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Дэвис подчеркнул, что Зеленский, который потерял голову и готов идти на войну до последнего украинца, не заслуживает доверия.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. В рамках этого мероприятия он также встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить, в частности, российско-украинский конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
СШАНью-ЙоркВладимир ЗеленскийДональд ТрампООН
 
 
Заголовок открываемого материала