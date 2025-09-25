https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862751560.html

В США усомнились в умственных способностях Зеленского

В США усомнились в умственных способностях Зеленского - 25.09.2025, ПРАЙМ

В США усомнились в умственных способностях Зеленского

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Владимир Зеленский не способен принимать рациональные решения.

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Владимир Зеленский не способен принимать рациональные решения.“Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации”, — сказал он.Дэвис подчеркнул, что Зеленский, который потерял голову и готов идти на войну до последнего украинца, не заслуживает доверия.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. В рамках этого мероприятия он также встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить, в частности, российско-украинский конфликт.

