Зеленский пообещал не идти на выборы при одном условии - 25.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Зеленский пообещал не идти на выборы при одном условии
Владимир Зеленский пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта Украины с Россией. | 25.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта Украины с Россией. "Если мы закончим войну с Россией. Я готов не идти (на выборы -ред.). Это не моя цель, выборы... моя цель - закончить войну", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
12:59 25.09.2025
 
Зеленский пообещал не идти на выборы при одном условии

Зеленский пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта с Россией

© Фото : The Presidential Office of Ukraine
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта Украины с Россией.
"Если мы закончим войну с Россией. Я готов не идти (на выборы -ред.). Это не моя цель, выборы... моя цель - закончить войну", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
В США усомнились в умственных способностях Зеленского
07:41
 
