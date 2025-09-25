https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862762383.html
Зеленский пообещал не идти на выборы при одном условии
Зеленский пообещал не идти на выборы при одном условии
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта Украины с Россией. "Если мы закончим войну с Россией. Я готов не идти (на выборы -ред.). Это не моя цель, выборы... моя цель - закончить войну", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
