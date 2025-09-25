Зеленский высказался о возможной отставке
Зеленский завил, что готов покинуть пост после окончания конфликта
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он сказал в интервью Axios.
"На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов" уйти в отставку ", — говорится в публикации.
По словам главы киевского режима, он также заявил президенту США Дональду Трампу, что может дать парламенту сигнал начать подготовку к выборам в случае прекращения огня.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как в самой Украине, так и на Западе.
Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
