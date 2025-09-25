https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862766319.html

Зеленский высказался о возможной отставке

Зеленский высказался о возможной отставке - 25.09.2025, ПРАЙМ

Зеленский высказался о возможной отставке

Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он сказал в интервью Axios. "На вопрос, будет ли он считать свою работу... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T14:11+0300

2025-09-25T14:11+0300

2025-09-25T14:11+0300

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он сказал в интервью Axios. "На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов" уйти в отставку ", — говорится в публикации.По словам главы киевского режима, он также заявил президенту США Дональду Трампу, что может дать парламенту сигнал начать подготовку к выборам в случае прекращения огня.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как в самой Украине, так и на Западе.Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://1prime.ru/20250925/tramp-862765824.html

https://1prime.ru/20250925/tramp-862765944.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский