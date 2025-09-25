https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862787488.html
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть провал Зеленского в ООН
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть провал Зеленского в ООН
2025-09-25T23:17+0300
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Украинские медиа пытались замять тот факт, что в ходе выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН зал был лишь наполовину заполнен, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Украинские СМИ "дорисовали" полный зал ООН с помощью искусственного интеллекта, пока их наркодиктатор выступал в Нью-Йорке. На самом деле зал пустовал, пока их "славный лидер" выступал", — язвительно отметил он.Боуз также напомнил, что еще накануне подчеркивал: зал во время выступления главы киевского режима был полупустым.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, где главной темой обсуждения стал российско-украинский конфликт.
