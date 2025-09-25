Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть провал Зеленского в ООН - 25.09.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть провал Зеленского в ООН
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Украинские медиа пытались замять тот факт, что в ходе выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН зал был лишь наполовину заполнен, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Украинские СМИ "дорисовали" полный зал ООН с помощью искусственного интеллекта, пока их наркодиктатор выступал в Нью-Йорке. На самом деле зал пустовал, пока их "славный лидер" выступал", — язвительно отметил он.Боуз также напомнил, что еще накануне подчеркивал: зал во время выступления главы киевского режима был полупустым.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, где главной темой обсуждения стал российско-украинский конфликт.
сша, нью-йорк, владимир зеленский, дональд трамп, оон, в мире
США, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН, В мире
23:17 25.09.2025 (обновлено: 23:18 25.09.2025)
 
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Украинские медиа пытались замять тот факт, что в ходе выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН зал был лишь наполовину заполнен, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Украинские СМИ "дорисовали" полный зал ООН с помощью искусственного интеллекта, пока их наркодиктатор выступал в Нью-Йорке. На самом деле зал пустовал, пока их "славный лидер" выступал", — язвительно отметил он.
Боуз также напомнил, что еще накануне подчеркивал: зал во время выступления главы киевского режима был полупустым.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, где главной темой обсуждения стал российско-украинский конфликт.
