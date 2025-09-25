Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разоблачил блеф Зеленского". СМИ сообщили о последствиях слов Трампа - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862788236.html
"Разоблачил блеф Зеленского". СМИ сообщили о последствиях слов Трампа
"Разоблачил блеф Зеленского". СМИ сообщили о последствиях слов Трампа - 25.09.2025, ПРАЙМ
"Разоблачил блеф Зеленского". СМИ сообщили о последствиях слов Трампа
Последние слова президента США Дональда Трампа о России обнажили уязвимость позиции Владимира Зеленского и европейских стран, пишет The Spectator. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T23:28+0300
2025-09-25T23:28+0300
европа
сша
нью-йорк
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
оон
the spectator
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Последние слова президента США Дональда Трампа о России обнажили уязвимость позиции Владимира Зеленского и европейских стран, пишет The Spectator."По сути, Трамп разоблачил блеф Европы и Зеленского. Говорите, что победите Путина? Ну так вперед. Утверждаете, что не допустите оправдания агрессии в Европе? Отлично, вперед, друзья!" — передает издание.Авторы отмечают, что Трамп фактически указал на зависимость Евросоюза, который, несмотря на введение санкций, остается крупным покупателем российских энергоресурсов.В материале подчеркивается: на протяжении конфликта лидеры ЕС рассчитывали, что за них будет платить США. Теперь же, когда Трамп дистанцируется от конфликта, Европа остается наедине с последствиями своих решений.В понедельник Зеленский прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН, где встретился с Трампом. Основной темой разговора стала ситуация вокруг российско-украинского конфликта.На следующий день Трамп заявил, что при поддержке ЕС и НАТО Украина может "вернуть свою страну в ее первоначальном виде".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления Трампа прозвучали после беседы с Зеленским и, вероятно, были сформированы под его влиянием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250925/nato-862788092.html
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862787488.html
европа
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, сша, нью-йорк, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, the spectator, ес
ЕВРОПА, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН, The Spectator, ЕС
23:28 25.09.2025
 
"Разоблачил блеф Зеленского". СМИ сообщили о последствиях слов Трампа

Spectator: заявление Трампа выявило слабые места Киева и Европы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Последние слова президента США Дональда Трампа о России обнажили уязвимость позиции Владимира Зеленского и европейских стран, пишет The Spectator.
"По сути, Трамп разоблачил блеф Европы и Зеленского. Говорите, что победите Путина? Ну так вперед. Утверждаете, что не допустите оправдания агрессии в Европе? Отлично, вперед, друзья!" — передает издание.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России
23:24
Авторы отмечают, что Трамп фактически указал на зависимость Евросоюза, который, несмотря на введение санкций, остается крупным покупателем российских энергоресурсов.
В материале подчеркивается: на протяжении конфликта лидеры ЕС рассчитывали, что за них будет платить США. Теперь же, когда Трамп дистанцируется от конфликта, Европа остается наедине с последствиями своих решений.
В понедельник Зеленский прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН, где встретился с Трампом. Основной темой разговора стала ситуация вокруг российско-украинского конфликта.
На следующий день Трамп заявил, что при поддержке ЕС и НАТО Украина может "вернуть свою страну в ее первоначальном виде".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления Трампа прозвучали после беседы с Зеленским и, вероятно, были сформированы под его влиянием.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть провал Зеленского в ООН
23:17
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕВРОПАСШАНью-ЙоркДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООНThe SpectatorЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала