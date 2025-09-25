https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862788236.html

"Разоблачил блеф Зеленского". СМИ сообщили о последствиях слов Трампа

Последние слова президента США Дональда Трампа о России обнажили уязвимость позиции Владимира Зеленского и европейских стран, пишет The Spectator. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T23:28+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Последние слова президента США Дональда Трампа о России обнажили уязвимость позиции Владимира Зеленского и европейских стран, пишет The Spectator."По сути, Трамп разоблачил блеф Европы и Зеленского. Говорите, что победите Путина? Ну так вперед. Утверждаете, что не допустите оправдания агрессии в Европе? Отлично, вперед, друзья!" — передает издание.Авторы отмечают, что Трамп фактически указал на зависимость Евросоюза, который, несмотря на введение санкций, остается крупным покупателем российских энергоресурсов.В материале подчеркивается: на протяжении конфликта лидеры ЕС рассчитывали, что за них будет платить США. Теперь же, когда Трамп дистанцируется от конфликта, Европа остается наедине с последствиями своих решений.В понедельник Зеленский прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН, где встретился с Трампом. Основной темой разговора стала ситуация вокруг российско-украинского конфликта.На следующий день Трамп заявил, что при поддержке ЕС и НАТО Украина может "вернуть свою страну в ее первоначальном виде".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления Трампа прозвучали после беседы с Зеленским и, вероятно, были сформированы под его влиянием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

