https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862789683.html
"Будет пожизненно": во Франции резко отреагировали на заявление Зеленского
2025-09-25T23:58+0300
2025-09-25T23:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли заявление Владимира Зеленского о том, что он готов будет покинуть пост после окончания конфликта на Украине."Он же говорит, что не может быть мира, пока русские не отдадут обратно все территории, которые они освободили. Значит, будет президентом пожизненно", — написал один комментатор."Ну то есть он не очень торопится все это заканчивать", — отметил другой."А поскольку он против любого мирного договора, это может продолжаться бесконечно", — подчеркнул третий."Его обещанию уйти можно верить точно так же, как мы верим в возвращение от нас домой всех украинцев после наступления мира", — заключили читатели.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как на самой Украине, так и на Западе.Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.
23:58 25.09.2025
 

"Будет пожизненно": во Франции резко отреагировали на заявление Зеленского

© РИА Новости . Стрингер
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли заявление Владимира Зеленского о том, что он готов будет покинуть пост после окончания конфликта на Украине.
"Он же говорит, что не может быть мира, пока русские не отдадут обратно все территории, которые они освободили. Значит, будет президентом пожизненно", — написал один комментатор.
"Ну то есть он не очень торопится все это заканчивать", — отметил другой.
"А поскольку он против любого мирного договора, это может продолжаться бесконечно", — подчеркнул третий.
"Его обещанию уйти можно верить точно так же, как мы верим в возвращение от нас домой всех украинцев после наступления мира", — заключили читатели.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как на самой Украине, так и на Западе.
Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.
 
