https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862789683.html

"Будет пожизненно": во Франции резко отреагировали на заявление Зеленского

"Будет пожизненно": во Франции резко отреагировали на заявление Зеленского - 25.09.2025, ПРАЙМ

"Будет пожизненно": во Франции резко отреагировали на заявление Зеленского

Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли заявление Владимира Зеленского о том, что он готов будет покинуть пост после окончания конфликта на Украине. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T23:58+0300

2025-09-25T23:58+0300

2025-09-25T23:58+0300

украина

франция

запад

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли заявление Владимира Зеленского о том, что он готов будет покинуть пост после окончания конфликта на Украине."Он же говорит, что не может быть мира, пока русские не отдадут обратно все территории, которые они освободили. Значит, будет президентом пожизненно", — написал один комментатор."Ну то есть он не очень торопится все это заканчивать", — отметил другой."А поскольку он против любого мирного договора, это может продолжаться бесконечно", — подчеркнул третий."Его обещанию уйти можно верить точно так же, как мы верим в возвращение от нас домой всех украинцев после наступления мира", — заключили читатели.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как на самой Украине, так и на Западе.Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.

украина

франция

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, франция, запад, владимир зеленский