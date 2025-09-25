https://1prime.ru/20250925/zoloto-862752910.html

Золото дешевеет в четверг утром

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в четверг утром, инвесторы ожидают окончательную оценку ВВП США во втором квартале, следует из данных торгов. По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снижалась - на 2,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до 3 765,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,1%, до 44,147 доллара за унцию. Позднее в четверг планируется публикация окончательных данных по ВВП США во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%. Рынки продолжают следить за сигналами Федеральной резервной системы США относительно денежно-кредитной политики. Так, в среду президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли (Mary Daly) поддержала решение регулятора о снижении ключевой ставки на прошлой неделе и ожидает дальнейших сокращений в будущем, отмечает агентство Рейтер. Смягчение монетарной политики Федрезерва США может ослабить курс доллара и тем самым поддержать котировки драгоценного металла.

