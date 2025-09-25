Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена на золото перешла к снижению в четверг вечером - 25.09.2025
https://1prime.ru/20250925/zoloto-862775441.html
Биржевая цена на золото перешла к снижению в четверг вечером
Биржевая цена на золото перешла к снижению в четверг вечером - 25.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото перешла к снижению в четверг вечером
Стоимость золота перешла к снижению в четверг после публикации американской макростатистики, следует из данных биржевых торгов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:44+0300
2025-09-25T17:44+0300
экономика
золото
рынок
торги
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в четверг после публикации американской макростатистики, следует из данных биржевых торгов. По состоянию на 17.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 760,55 доллара за тройскую унцию. До публикации американских данных драгоценный металл дорожал. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,49%, до 44,853 доллара за унцию. А ранее в четверг он подскакивал более чем на 2% и впервые за более чем 14 лет превысил отметку в 45 долларов за унцию. Квартальный ВВП США, согласно окончательным данным, вырос на 3,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны лишь на 3%, промежуточная - на 3,3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 20 сентября неожиданно снизилось - на 14 тысяч, до 218 тысяч. Показатель теперь находится на минимуме с июля. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе сократилось меньше ожиданий - на 0,2% по сравнению с показателем июля, до 4 миллионов. В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно. "Наибольший краткосрочный риск для золота - это более высокие, чем ожидалось, показатели расходов (населения США - ред.)… Это может привести к росту курса доллара и временному снижению цены на золото", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
Экономика, золото, Рынок, Торги
17:44 25.09.2025
 
Биржевая цена на золото перешла к снижению в четверг вечером

Стоимость золота перешла к снижению после выхода макроэкономических данных в США

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в четверг после публикации американской макростатистики, следует из данных биржевых торгов.
По состоянию на 17.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до 3 760,55 доллара за тройскую унцию. До публикации американских данных драгоценный металл дорожал.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,49%, до 44,853 доллара за унцию. А ранее в четверг он подскакивал более чем на 2% и впервые за более чем 14 лет превысил отметку в 45 долларов за унцию.
Квартальный ВВП США, согласно окончательным данным, вырос на 3,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны лишь на 3%, промежуточная - на 3,3%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 20 сентября неожиданно снизилось - на 14 тысяч, до 218 тысяч. Показатель теперь находится на минимуме с июля. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе сократилось меньше ожиданий - на 0,2% по сравнению с показателем июля, до 4 миллионов.
В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.
"Наибольший краткосрочный риск для золота - это более высокие, чем ожидалось, показатели расходов (населения США - ред.)… Это может привести к росту курса доллара и временному снижению цены на золото", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
