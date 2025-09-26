https://1prime.ru/20250926/atom-862821217.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский электромобиль "Атом" прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом открыта возможность эксплуатации и продажи этих автомобилей, соответствующий документ, выданный компании "Кама", есть в распоряжении РИА Новости. Согласно ОТТС, электромобиль "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское. Они получили обозначения "Кама-2185" и "Кама-21852" соответственно. Обе версии получат задний привод и будут иметь одинаковые габариты и электродвигатель с максимальной 30-минутной мощностью 70 киловатт. Версия без переднего пассажирского сидения будет использоваться для работы в такси и будет доступна для выбора в комплектации для госслужащих. Об этом в июле 2025 года РИА Новости сообщал операционный директор по маркетингу "Атома" Олег Вахромеев. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации электромобиля "Атом" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля "Атом" он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выразил надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году.
