ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая, ввозимую в страны ЕАЭС, в размере 17-20%... | 26.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
китай
евразийская экономическая комиссия
еаэс
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая, ввозимую в страны ЕАЭС, в размере 17-20% сроком на пять лет, говорится в опубликованном по итогам расследования докладе департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. Расследование было начато в марте 2024 года по заявлению российской Алюминиевой ассоциации. ЕЭК проанализировала данные за 2020-2023 годы, и пришла к выводу, что потребление фольги в странах ЕАЭС выросло за это время, как и импорт из Китая. При этом средневзвешенная цена импорта фольги из КНР (с учетом таможенной пошлины и сборов) была ниже средневзвешенной цены фольги, произведенной внутри ЕАЭС. "Предлагается применить антидемпинговую меру алюминиевой фольги, происходящей из КНР и ввозимой на ТТ ЕАЭС, в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет в следующих размерах: 19,52% - для компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.; 17,16% - для компаний группы Sunho; 20,24% - для компаний группы Dingsheng; 20,24% - для прочих производителей КНР", - сказано в докладе по антидемпинговому расследованию. Именно столько составила демпинговая маржа каждой компании, по расчетам ЕЭК. Также в рамках данного расследования китайские предприятия выступили с предложением принятия ценовых обязательств в отношении фольги, ввозимой в ЕАЭС. "Предлагается одобрить ценовые обязательства компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd", - сказано в документе. Подробности о размере цен не приводятся. По расчетам департамента ЕЭК, за исследуемый период 2020-2023 годов финансовые показатели от продаж фольги производства стран ЕАЭС имели разнонаправленную динамику: прибыль от реализации фольги увеличилась на 28,7%; рентабельность производства снизилась на 43,9%; рентабельность продаж снизилась на 39,2%. Расследование проводилось только в отношении алюминиевой фольги толщиной не менее 0,0046 мм, но не более 0,2 мм, шириной не менее 20 мм, но не более 1616 мм, длиной более 150 метров, в рулонах, с основой или без основы, с покрытием или без покрытия. Остальные виды фольги, поступаемые в ЕАЭС из Китая, такие, как фольга из сплавов алюминия, фольга плакированная, окрашенная, самоклеящаяся, гофрированная и прочие, не входили в антидемпинговое расследование.
китай
россия, китай, евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР
ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР в 17-20%
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая, ввозимую в страны ЕАЭС, в размере 17-20% сроком на пять лет, говорится в опубликованном по итогам расследования докладе департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК.
Расследование было начато в марте 2024 года по заявлению российской Алюминиевой ассоциации. ЕЭК
проанализировала данные за 2020-2023 годы, и пришла к выводу, что потребление фольги в странах ЕАЭС
выросло за это время, как и импорт из Китая
. При этом средневзвешенная цена импорта фольги из КНР (с учетом таможенной пошлины и сборов) была ниже средневзвешенной цены фольги, произведенной внутри ЕАЭС.
"Предлагается применить антидемпинговую меру алюминиевой фольги, происходящей из КНР и ввозимой на ТТ ЕАЭС, в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет в следующих размерах: 19,52% - для компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.; 17,16% - для компаний группы Sunho; 20,24% - для компаний группы Dingsheng; 20,24% - для прочих производителей КНР", - сказано в докладе по антидемпинговому расследованию.
Именно столько составила демпинговая маржа каждой компании, по расчетам ЕЭК.
Также в рамках данного расследования китайские предприятия выступили с предложением принятия ценовых обязательств в отношении фольги, ввозимой в ЕАЭС. "Предлагается одобрить ценовые обязательства компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd", - сказано в документе. Подробности о размере цен не приводятся.
По расчетам департамента ЕЭК, за исследуемый период 2020-2023 годов финансовые показатели от продаж фольги производства стран ЕАЭС имели разнонаправленную динамику: прибыль от реализации фольги увеличилась на 28,7%; рентабельность производства снизилась на 43,9%; рентабельность продаж снизилась на 39,2%.
Расследование проводилось только в отношении алюминиевой фольги толщиной не менее 0,0046 мм, но не более 0,2 мм, шириной не менее 20 мм, но не более 1616 мм, длиной более 150 метров, в рулонах, с основой или без основы, с покрытием или без покрытия. Остальные виды фольги, поступаемые в ЕАЭС из Китая, такие, как фольга из сплавов алюминия, фольга плакированная, окрашенная, самоклеящаяся, гофрированная и прочие, не входили в антидемпинговое расследование.
