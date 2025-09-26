Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/eek--862802498.html
ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР
ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР - 26.09.2025, ПРАЙМ
ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая, ввозимую в страны ЕАЭС, в размере 17-20%... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T09:51+0300
2025-09-26T09:51+0300
экономика
россия
китай
евразийская экономическая комиссия
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_79c461518f29951653523faacc21d439.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая, ввозимую в страны ЕАЭС, в размере 17-20% сроком на пять лет, говорится в опубликованном по итогам расследования докладе департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. Расследование было начато в марте 2024 года по заявлению российской Алюминиевой ассоциации. ЕЭК проанализировала данные за 2020-2023 годы, и пришла к выводу, что потребление фольги в странах ЕАЭС выросло за это время, как и импорт из Китая. При этом средневзвешенная цена импорта фольги из КНР (с учетом таможенной пошлины и сборов) была ниже средневзвешенной цены фольги, произведенной внутри ЕАЭС. "Предлагается применить антидемпинговую меру алюминиевой фольги, происходящей из КНР и ввозимой на ТТ ЕАЭС, в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет в следующих размерах: 19,52% - для компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.; 17,16% - для компаний группы Sunho; 20,24% - для компаний группы Dingsheng; 20,24% - для прочих производителей КНР", - сказано в докладе по антидемпинговому расследованию. Именно столько составила демпинговая маржа каждой компании, по расчетам ЕЭК. Также в рамках данного расследования китайские предприятия выступили с предложением принятия ценовых обязательств в отношении фольги, ввозимой в ЕАЭС. "Предлагается одобрить ценовые обязательства компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd", - сказано в документе. Подробности о размере цен не приводятся. По расчетам департамента ЕЭК, за исследуемый период 2020-2023 годов финансовые показатели от продаж фольги производства стран ЕАЭС имели разнонаправленную динамику: прибыль от реализации фольги увеличилась на 28,7%; рентабельность производства снизилась на 43,9%; рентабельность продаж снизилась на 39,2%. Расследование проводилось только в отношении алюминиевой фольги толщиной не менее 0,0046 мм, но не более 0,2 мм, шириной не менее 20 мм, но не более 1616 мм, длиной более 150 метров, в рулонах, с основой или без основы, с покрытием или без покрытия. Остальные виды фольги, поступаемые в ЕАЭС из Китая, такие, как фольга из сплавов алюминия, фольга плакированная, окрашенная, самоклеящаяся, гофрированная и прочие, не входили в антидемпинговое расследование.
https://1prime.ru/20250919/filippiny--862516581.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_27f0443af43180fe8faeb9d79d0d5731.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
09:51 26.09.2025
 
ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР

ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР в 17-20%

© Фото : Евразийская экономическая комиссияЗдание ЕЭК
Здание ЕЭК - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Здание ЕЭК. Архивное фото
© Фото : Евразийская экономическая комиссия
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая, ввозимую в страны ЕАЭС, в размере 17-20% сроком на пять лет, говорится в опубликованном по итогам расследования докладе департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК.
Расследование было начато в марте 2024 года по заявлению российской Алюминиевой ассоциации. ЕЭК проанализировала данные за 2020-2023 годы, и пришла к выводу, что потребление фольги в странах ЕАЭС выросло за это время, как и импорт из Китая. При этом средневзвешенная цена импорта фольги из КНР (с учетом таможенной пошлины и сборов) была ниже средневзвешенной цены фольги, произведенной внутри ЕАЭС.
"Предлагается применить антидемпинговую меру алюминиевой фольги, происходящей из КНР и ввозимой на ТТ ЕАЭС, в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет в следующих размерах: 19,52% - для компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.; 17,16% - для компаний группы Sunho; 20,24% - для компаний группы Dingsheng; 20,24% - для прочих производителей КНР", - сказано в докладе по антидемпинговому расследованию.
Именно столько составила демпинговая маржа каждой компании, по расчетам ЕЭК.
Также в рамках данного расследования китайские предприятия выступили с предложением принятия ценовых обязательств в отношении фольги, ввозимой в ЕАЭС. "Предлагается одобрить ценовые обязательства компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd", - сказано в документе. Подробности о размере цен не приводятся.
По расчетам департамента ЕЭК, за исследуемый период 2020-2023 годов финансовые показатели от продаж фольги производства стран ЕАЭС имели разнонаправленную динамику: прибыль от реализации фольги увеличилась на 28,7%; рентабельность производства снизилась на 43,9%; рентабельность продаж снизилась на 39,2%.
Расследование проводилось только в отношении алюминиевой фольги толщиной не менее 0,0046 мм, но не более 0,2 мм, шириной не менее 20 мм, но не более 1616 мм, длиной более 150 метров, в рулонах, с основой или без основы, с покрытием или без покрытия. Остальные виды фольги, поступаемые в ЕАЭС из Китая, такие, как фольга из сплавов алюминия, фольга плакированная, окрашенная, самоклеящаяся, гофрированная и прочие, не входили в антидемпинговое расследование.
Филиппины - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Филиппины намерены заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС
19 сентября, 16:10
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙЕвразийская экономическая комиссияЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала