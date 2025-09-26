https://1prime.ru/20250926/eek--862802498.html

ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из КНР

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая, ввозимую в страны ЕАЭС, в размере 17-20% сроком на пять лет, говорится в опубликованном по итогам расследования докладе департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. Расследование было начато в марте 2024 года по заявлению российской Алюминиевой ассоциации. ЕЭК проанализировала данные за 2020-2023 годы, и пришла к выводу, что потребление фольги в странах ЕАЭС выросло за это время, как и импорт из Китая. При этом средневзвешенная цена импорта фольги из КНР (с учетом таможенной пошлины и сборов) была ниже средневзвешенной цены фольги, произведенной внутри ЕАЭС. "Предлагается применить антидемпинговую меру алюминиевой фольги, происходящей из КНР и ввозимой на ТТ ЕАЭС, в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет в следующих размерах: 19,52% - для компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.; 17,16% - для компаний группы Sunho; 20,24% - для компаний группы Dingsheng; 20,24% - для прочих производителей КНР", - сказано в докладе по антидемпинговому расследованию. Именно столько составила демпинговая маржа каждой компании, по расчетам ЕЭК. Также в рамках данного расследования китайские предприятия выступили с предложением принятия ценовых обязательств в отношении фольги, ввозимой в ЕАЭС. "Предлагается одобрить ценовые обязательства компании Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd", - сказано в документе. Подробности о размере цен не приводятся. По расчетам департамента ЕЭК, за исследуемый период 2020-2023 годов финансовые показатели от продаж фольги производства стран ЕАЭС имели разнонаправленную динамику: прибыль от реализации фольги увеличилась на 28,7%; рентабельность производства снизилась на 43,9%; рентабельность продаж снизилась на 39,2%. Расследование проводилось только в отношении алюминиевой фольги толщиной не менее 0,0046 мм, но не более 0,2 мм, шириной не менее 20 мм, но не более 1616 мм, длиной более 150 метров, в рулонах, с основой или без основы, с покрытием или без покрытия. Остальные виды фольги, поступаемые в ЕАЭС из Китая, такие, как фольга из сплавов алюминия, фольга плакированная, окрашенная, самоклеящаяся, гофрированная и прочие, не входили в антидемпинговое расследование.

