Минэкономразвития ожидает снижения экспорта трубопроводного газа из России - 26.09.2025
Минэкономразвития ожидает снижения экспорта трубопроводного газа из России
2025-09-26T21:09+0300
2025-09-26T21:09+0300
21:09 26.09.2025
 
Минэкономразвития ожидает снижения экспорта трубопроводного газа из России

© Фото : Nord Stream AGСкладирование труб для строительства газопровода
Складирование труб для строительства газопровода - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Складирование труб для строительства газопровода. Архивное фото
© Фото : Nord Stream AG
Москва, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ждет снижения экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 5,9%, до 112 миллиардов кубометров, а в следующем году - роста на 1,8%, до 114 миллиардов, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте.
В материалах указывается, что в прошлом году показатель составил 119 миллиардов кубометров. И в базовом, и в консервативном сценарии ожидается, что по итогам текущего года он снизится до 112 миллиардов кубометров, а в 2026 году увеличится до 114 миллиардов.
При этом, в базовом прогнозе министерство ожидает, что в 2027 году рост экспорта составит 6,1%, до 121 миллиардов кубометров, а 2028 году - 5%, до 127 миллиардов.
В консервативном же прогнозе предполагается более умеренный рост экспорта трубопроводного газа из России - на 0,9% и 4,3%, до 115 и 120 миллиардов кубометров, соответственно.
Комплекс подготовки экспортного газа - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
МЭР ожидает снижения экспортной цены на газ в дальнее зарубежье
