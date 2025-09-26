https://1prime.ru/20250926/gaz-862854550.html

Минэкономразвития ожидает снижения экспорта трубопроводного газа из России

2025-09-26T21:09+0300

Москва, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ждет снижения экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 5,9%, до 112 миллиардов кубометров, а в следующем году - роста на 1,8%, до 114 миллиардов, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте. В материалах указывается, что в прошлом году показатель составил 119 миллиардов кубометров. И в базовом, и в консервативном сценарии ожидается, что по итогам текущего года он снизится до 112 миллиардов кубометров, а в 2026 году увеличится до 114 миллиардов. При этом, в базовом прогнозе министерство ожидает, что в 2027 году рост экспорта составит 6,1%, до 121 миллиардов кубометров, а 2028 году - 5%, до 127 миллиардов. В консервативном же прогнозе предполагается более умеренный рост экспорта трубопроводного газа из России - на 0,9% и 4,3%, до 115 и 120 миллиардов кубометров, соответственно.

