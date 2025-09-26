https://1prime.ru/20250926/germaniya-862848882.html

Компания Mayer & Cie. подала заявление о банкротстве после 120 лет работы

БЕРЛИН, 26 сен - ПРАЙМ. Немецкая компания Mayer & Cie., производящая круговые вязальные машины, подала заявление о банкротстве спустя два месяца после празднования 120-летия, сообщает таблоид Bild со ссылкой на представительницу компании. "В июле они отметили 120-летие своей компании. Теперь лидер на мировом рынке Mayer & Cie. из Альбштадта вынужден объявить себя банкротом", - пишет таблоид. По данным издания, теперь 350 сотрудников по всему миру опасаются за свои рабочие места. Большинство из них работают в штаб-квартире компании в Баден-Вюртемберге, еще часть - в Чехии и Китае. Mayer & Cie. - семейное предприятие в четвертом поколении, специализирующееся на производстве круговых вязальных машин для текстильной промышленности. Компания, по собственным данным, владеет более чем 300 патентами, что делает ее лидером на мировом рынке. Практически все ее машины экспортируются, в основном в Азию. Шесть лет назад компания расширила ассортимент, добавив производство плетельных машин, применяемых, в частности, для гидравлических шлангов. В 2024 году оборот составил 80 миллионов евро, однако в сентябре фирма была вынуждена инициировать процедуру банкротства. По словам руководства, причины финансовых трудностей связаны с глобальными факторами: торговым конфликтом между США и Китаем, конфликтом на Украине и конкуренцией с субсидируемыми китайскими производителями, предлагающими технику по более выгодным ценам. В результате за прошлый год продажи сократились почти на 50% при росте издержек. "Мы намерены продолжить работу в обычном режиме и сосредоточиться на сохранении основных направлений деятельности компании", - заявил сопровождающий процесс юрист Мартин Муха. По его словам, зарплаты сотрудников на ближайшие три месяца обеспечены за счет выплат по линии страхования на случай банкротства.

