Гросси оценил итоги встречи с Путиным - 26.09.2025
Гросси оценил итоги встречи с Путиным
Поддержка планов МАГАТЭ российским президентом Владимиром Путиным, возглавляющим лидирующую в атомной отрасли страну, "совершенно необходима" агентству, заявил...
россия, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, совбез, оон
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Совбез, ООН
16:25 26.09.2025 (обновлено: 16:26 26.09.2025)
 
Гросси оценил итоги встречи с Путиным

Гросси: необходима поддержка планов МАГАТЭ Путиным

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Поддержка планов МАГАТЭ российским президентом Владимиром Путиным, возглавляющим лидирующую в атомной отрасли страну, "совершенно необходима" агентству, заявил его гендиректор Рафаэль Гросси.
"Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу.
По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире".
"Поэтому ознакомиться с его мыслями, получить его поддержку по тем вопросам, которыми планирует заниматься МАГАТЭ, - это совершенно необходимо. Я очень благодарен за такую возможность", - добавил Гросси.
Политика РОССИЯ Владимир Путин Рафаэль Гросси МАГАТЭ Совбез ООН
 
 
