Гросси оценил итоги встречи с Путиным
Гросси оценил итоги встречи с Путиным - 26.09.2025, ПРАЙМ
Гросси оценил итоги встречи с Путиным
Поддержка планов МАГАТЭ российским президентом Владимиром Путиным, возглавляющим лидирующую в атомной отрасли страну, "совершенно необходима" агентству, заявил... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T16:25+0300
2025-09-26T16:25+0300
2025-09-26T16:26+0300
политика
россия
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83388/01/833880180_0:143:2965:1811_1920x0_80_0_0_56fb40e7cf5a700b6a6c23bebc08268d.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Поддержка планов МАГАТЭ российским президентом Владимиром Путиным, возглавляющим лидирующую в атомной отрасли страну, "совершенно необходима" агентству, заявил его гендиректор Рафаэль Гросси. "Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу. По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире". "Поэтому ознакомиться с его мыслями, получить его поддержку по тем вопросам, которыми планирует заниматься МАГАТЭ, - это совершенно необходимо. Я очень благодарен за такую возможность", - добавил Гросси.
