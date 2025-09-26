https://1prime.ru/20250926/grossi-862835976.html

Гросси оценил итоги встречи с Путиным

Гросси оценил итоги встречи с Путиным

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Поддержка планов МАГАТЭ российским президентом Владимиром Путиным, возглавляющим лидирующую в атомной отрасли страну, "совершенно необходима" агентству, заявил его гендиректор Рафаэль Гросси. "Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу. По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире". "Поэтому ознакомиться с его мыслями, получить его поддержку по тем вопросам, которыми планирует заниматься МАГАТЭ, - это совершенно необходимо. Я очень благодарен за такую возможность", - добавил Гросси.

