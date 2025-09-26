https://1prime.ru/20250926/keosanyan-862850161.html

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он искренне любил Россию и всегда прямо и открыто высказывал свою позицию. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Это большая, невосполнимая утрата для коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - говорится в телеграмме Медведева. Зампред Совбеза отметил, что Кеосаян достойно продолжил традиции своей знаменитой семьи, сумел соединить многогранный талант режиссера, актера, сценариста и телеведущего с твердой гражданской позицией. "Он никогда не оставался в стороне от самых острых и актуальных вопросов, всегда прямо и открыто высказывал свою позицию. Был человеком, который искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы и добросовестно трудился ради будущего родной страны", - подчеркнул Медведев. По его словам, истинной благодарности заслуживает и активная, деятельная работа режиссера над важнейшими проектами в сфере культуры и просветительства, участие в патриотических начинаниях. "Своим долгом он считал поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и соотечественников на освобожденных территориях. Его жизненный путь стал примером высокого профессионализма, верности своему призванию и служения Родине", - пишет Медведев. Замглавы Совбеза передал слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Кеосаяна, всем, кто его знал и любил. "Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - добавил Медведев.

